Der wildeste NPC aus Cyberpunk 2077 verprügelt nur in Shorts die Polizei, feiert seinen Sieg so abgedreht, dass Spieler an einen Bug glauben

2 Min. Caroline Fuller
Der wildeste NPC aus Cyberpunk 2077 verprügelt nur in Shorts die Polizei, feiert seinen Sieg so abgedreht, dass Spieler an einen Bug glauben

Night City aus Cyberpunk 2077 ist voller abgedrehter Gestalten. Ein Spieler stieß auf einen NPC, der sich nur mit einer kurzen Hose bewaffnet mit dem Gesetz anlegt. Die Situation ist so absurd, dass man den Mann für einen Bug halten kann, doch die Begegnung war kein Zufall.

Was ist das für ein NPC? Der besagte NPC ist ein zunächst unscheinbar wirkender, doch dann umso abgedreht handelnder Mann, der nur mit einer Shorts ausgestattet auf einen Polizisten des NCPD losgeht. Der Spieler Necessary-Mobile182 teilt einen Clip dieser Sichtung auf Reddit, in dem man die Absurdität des Moments ansehen kann.

Der Mann schlägt den Polizisten zu Boden, entfernt sich anschließend, als sei nichts passiert, und teilt dem Spieler anschließend mit, dass er Knie sammle und davon bereits sieben besäße … nur um dann zu tanzen.

Hier könnt ihr den Clip sehen, falls euch die Beschreibung allein bisher nicht reicht:

„Wer ist dieser Mann?“, fragt sich der Reddit-Nutzer. Er wollte den NPC scannen, um seinen möglichen Namen zu erfahren, konnte sich vor Lachen jedoch nicht mehr einkriegen. Nun fragt er die Community, ob der Mann einen Namen habe, doch selbst erfahrene Cyberpunk-Veteranen sind mindestens genauso verwirrt wie der Spieler selbst.

Hier seht ihr den Trailer zur „Stadt der Träume” aus Cyberpunk 2077:

Cyberpunk 2077: Der Trailer der Ultimate Edition zeigt eine „Stadt der Träume“
„Keine Schuhe, kein Shirt, keine Gnade“

Handelt es sich bei der Situation um einen witzigen, aber zufälligen Bug? Nein, es handelt sich um keinen Bug, auch wenn das merkwürdige Verhalten des NPCs das vermuten lässt. Tatsächlich stieß der Spieler auf eine von mehreren gescripteten, wenn auch merkwürdigen Situationen mit NPCs, denen man in Cyberpunk 2077 begegnen kann. 

Ein weiteres Beispiel für einen eingebauten NPC-Moment findet man auch in Dogtown, wie ihr hier auf YouTube sehen könnt:

„Das wurde mit Patch 1.6 als geskriptete Begegnung hinzugefügt“, erklärt auch der Reddit-Nutzer Zestyclose-Fee6719, „CRPR liebt es, mit jedem großen Patch überraschende Open-World-Elemente hinzuzufügen.“

Wie reagieren andere Spieler auf die Situation? Anhand der Reaktionen unter dem Redditpost scheint der von der Community genannte „Cyber-Florida-Man“ eher unbekannt gewesen zu sein. 

„Über 100 Stunden in diesem Spiel, aber so etwas hab ich noch nie gesehen”, schreibt Expensive_Set_8416, aber damit ist er nicht der Einzige.

Auch JoeJarn kommentiert: „Fast tausend Stunden in diesem Spiel, unzählige Durchläufe und wer weiß, wie viele Stunden an Videos über die Geschichte und das Gameplay. Dieses Video ist jetzt mein absoluter Favorit in Sachen Cyberpunk, und das meine ich todernst. Danke.”

Die Spieler schätzen den Einsatz des Mannes, trotz seiner merkwürdigen Sammelobsession. Nicht nur seine pure Boxkraft, sondern auch seine Tanzmoves bringen ihm viele Fans: „Ich weiß nicht, wer er ist, aber der Choom hat wahre Moves“, findet SirUgarte und ProtonCanon schreibt: „Keine Schuhe, kein Shirt, keine Gnade.“

Auch wenn es in Cyberpunk 2077 geskriptete Momente mit NPCs gibt, findet man im Spiel auch Situationen, die unbeabsichtigt, aber mindestens genauso effektiv sind. Nachdem sich die V eines Spielers dazu entschied, einer armen Seele aus Night City zu helfen, sorgte das Schicksal schließlich dafür, die wahre Lektion des Spiels zu verdeutlichen: In Night City findet niemand ein gutes Ende: Nach 600 Stunden Cyberpunk 2077 hilft ein Spieler erstmals einem NPC, muss erkennen, dass es in Night City für niemanden ein Happy End gibt

