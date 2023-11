Weil ein Freund die Unterschrift fälschte, musste Keanu Reeves bei einem schlechten Film mitspielen

Obwohl Keanu Reeves keinerlei Interesse an dem Projekt hatte, musste er bei The Watcher (2000) den Bösewicht spielen. Grund dafür war ein Freund, der die Unterschrift des Schauspielers auf dem Vertrag gefälscht hatte.

The Watcher ist ein Thriller aus dem Jahr 2000 unter der Regie von Joe Charbanic. In ihm geht es um den FBI-Agenten Joel Campbell, der sich ein Katz- und Mausspiel mit dem Serienmörder David Allen Griffin liefert.

Keanu Reeves, den man vor allem aus Matrix oder John Wick kennt, spielt darin den Antagonisten und Killer des Films.

Wie der Schauspieler in einem Interview im Jahr 2001 gegenüber The Calgary Sun verriet, wollte er jedoch gar nicht am Projekt mitwirken – ein falscher Freund ließ ihm jedoch keine andere Wahl.

„Ich hatte keine andere Wahl, als den Film zu machen“

Warum musste Reeves bei The Watcher mitspielen? Keanu Reeves mochte das Drehbuch von The Watcher nicht und hatte deshalb auch nicht vor, in dem Film mitzuwirken.

Jedoch fälschte ein Freund die Unterschrift des Schauspielers auf dem Vertrag. Wer genau der Freund war, offenbarte der Schauspieler nicht.

Einen Beweis, dass die Unterschrift gefälscht war, konnte Keanu Reeves nicht liefern, was dazu führte, dass er widerwillig bei dem Projekt mitspielte – aus Angst, man könne ihn sonst verklagen.

Ich fand das Drehbuch kein bisschen interessant, aber ein Freund von mir fälschte einfach meine Unterschrift auf dem Vertrag. Ich konnte nicht beweisen, dass er es getan hat, und ich wollte nicht verklagt werden, also hatte ich keine andere Wahl, als den Film zu machen. Keanu Reeves via The Guardian

Zum Kinostart von The Watcher weigerte sich der Schauspieler für den Thriller zu werben. Reeves erzählte dann in dem Interview auch, dass er aufgrund rechtlicher Bestimmungen erst 12 Monate nach Release des Films in den USA seinen Frust öffentlich kundtun konnte.

Wie erfolgreich war The Watcher? Zwar befand sich der Film zwei Wochen lang ganz oben, was die Box Office Zahlen in den USA betrifft, jedoch regnete es negative Kritiken für den Thriller.

Ein Punkt, der dabei häufig genannt wird, ist Reeves Verkörperung als Antagonist: So schrieb etwa Peter Bradshaw von The Guardian: „Keanu ist als Serienmörder völlig falsch.“

Auch auf Rotten Tomatoes fallen die Bewertungen für The Watcher deutlich negativ aus, mit:

11 % Tomatometer

28 % Audience Score

Hier wird ebenfalls Kritik an der Casting-Entscheidung geäußert. Keanu Reeves wäre einfach die falsche Besetzung für den Serienkiller. Zudem sei das Drehbuch äußerst schwach und die Dialoge schlecht geschrieben.

