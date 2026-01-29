Die Katze eines Nutzers belagert ständig seinen PC, doch der findet eine simple Lösung

CommunityNewsTech
jan hartmayer
Ein PC-Enthusiast präsentiert stolz seine neueste Errungenschaft. Er hat sein Gaming-Rig haustierfreundlicher gestaltet, um es zugänglicher für seine Katze zu machen und gleichzeitig mehr Quality-Time mit ihr zu haben. 

Was hat der Redditor geteilt? Der Nutzer nico_arango postete am 27.01.2026 in einem Reddit-Beitrag ein Bild von seiner Katze. Sie lag auf seinem PC und er betitelte das Foto damit, dass er eine Lösung für das Katzenproblem gefunden habe. 

Er habe laut einigen Angaben ein Gehäuse gewählt, das keine Lüfter im oberen Bereich des Computers hat und somit keinen Luftstrom im Dach des PCs einzieht oder herauspustet. Dadurch soll der Platz für das Haustier sicherer werden, falls es doch mal dort sitzen bleibt. 

Beim Gehäuse handelt es sich laut Reddit-Kommentar des Nutzers um ein Lian LI O11 Vision mit verchromtem Glas. Der Nutzer gibt außerdem in einem anderen Kommentar des Reddit-Beitrags an, dass er seinen PC alle zwei Wochen mit einem elektrischen Lüfter reinige, um ihn vor zusätzlichem Schmutz zu schützen. Das ist eine gute Idee, selbst wenn ihr keine Haustiere besitzt, denn ein anderer Nutzer zeigt, was passiert, wenn man seinen PC sechs Jahre lang nicht reinigt. 

Lob und Zuspruch treffen auf Fragen und Sorgen 

Der Post kommt auf Reddit gut an und die Kommentare feiern den Nutzer für seine Idee, doch einige Nutzer weisen auf potenzielle Probleme hin: 

  • tehbotolsaya schreibt (Reddit): „Ist es möglich, dass die Katze das Glas zerbricht?“ 
  • Ravvynfall merkt an (Reddit): „Meine Sorgen, wenn deine Katze auf deinem PC-Tower entspannen darf, sind a) Katzenurin kann das System kurzschließen, b) Katzenfell und Hautschuppen verstopfen den Luftstrom und setzen sich an deinen Komponenten fest.” 
  • Tyr_kukulkan sagt (Reddit): „Du wirst für immer fettige Pfotenabdrücke von diesem Glas abwischen müssen.“ 

Der Nutzer antwortete sogar auf einige Reddit-Kommentare und erklärte, dass es für ihn leicht sei, die Katze davon abzuhalten, immer wieder auf seinen PC zu klettern, und somit kein Problem darstelle. 

Welche Probleme können sich bei Haustieren und PCs ergeben? Zwar sinkt das Risiko für verstopfte Luftwege und Lüfter stark, wenn die Aussage des Nutzers stimmt und er regelmäßig seinen Computer reinigt, dennoch können Hardware und Haustiere füreinander problematisch sein.  

  • Flüssigkeiten wie Speichel oder Urin können schnell zur Gefahr werden, falls sie sensible Komponenten berühren oder in Kontakt mit Strom kommen. Denn dann kann es zum Beispiel zu einem Kurzschluss kommen, welcher neben Hardware auch eurem Haustier schaden kann.
  • Tiere können absichtlich oder unabsichtlich Gegenstände auf den PC werfen, umkippen oder den Rechner selbst umwerfen. Dadurch können je nach Situation Schäden auftreten. Ebenso kann sich das Haustier dabei selbst verletzen. 
Die beste Lösung ist es, euren PC so gut es geht an einem Ort zu platzieren, den euer Haustier schwer oder gar nicht erreichen kann oder an dem es sich ungern aufhält. Habt außerdem, falls möglich, ein Auge auf Tiere und Hardware, sofern sie im selben Raum sind, um potenzielle Probleme vorzubeugen. Sonst ergeht es euch noch wie einem anderen Nutzer: Katze zerstört angeblich Gaming-Setup – Community schimpft: Besitzer soll ihr endlich Manieren beibringen

Quelle(n): Reddit
Titelbild RTX 5080 Astral White Reddit

