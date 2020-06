Das Käfer-Event in Pokémon GO ist in vollem Gange. Vor allem ein Bonus rund um das Item Rauch ist verdammt stark. Wir sagen euch, weshalb ihr aktuell immer einen Rauch nutzen solltet, wenn ihr die Käferkrabbelei spielt.

Das ist das Käfer-Event: Noch bis zum 1. Juli könnt ihr in Pokémon GO überall Käfer-Pokémon fangen. Die Käferkrabbelei beschert euch viele Boni und bringt erstmalig Shiny Lithomith ins Spiel.

Ein Highlight ist der aktuelle Rauch-Bonus: Ihr lockt durch das Item aktuell nur Käfer-Pokémon an und bekommt dadurch die Chance auf seltene Shinys.

Rauch ist verdammt stark und bringt seltene Shinys

Das passiert genau mit dem Rauch: Das Event ist vergleichbar mit dem Rauch-Tag. Es stellt nämlich immer ein Käfer-Pokémon in den Mittelpunkt. Der genaue Zeitplan ist:

Von Freitag, den 26. Juni um 8:00 Uhr bis Samstag, den 27. Juni um 23:59 Uhr (Ortszeit) erscheint vor allem Nincada im Rauch

Von Sonntag, den 28. Juni um 12:00 Uhr bis Montag, den 29. Juni um 23:59 Uhr (Ortszeit) taucht Waumpel vermehrt im Rauch auf

Von Dienstag, den 30. Juni um 12:00 Uhr bis Mittwoch, den 1. Juli um 22:00 Uhr (Ortszeit) gibt es mehr Sichlor im Rauch

Die erhöhten Spawns mit Nincada sind also schon Geschichte, doch jetzt stehen noch Waumpel und Sichlor an.

Ähnlich wie beim Rauch-Tag mit Wiesor steht aktuell immer ein Pokémon im Mittelpunkt vom Rauch.

Diese Pokémon lockt Rauch im Moment an

Warum ist das so stark? Der Rauch lockt genau 60 Pokémon pro Stunde an und im Moment ausschließlich Käfer-Monster. Ihr könnt also ganz entspannt von der Couch aus das Käfer-Event ausnutzen und müsst nicht mal rausgehen.

Trainer auf reddit berichten davon, dass es pro 60 Spawns in etwa 10 bis 20 der Pokémon gibt, die im Mittelpunkt stehen. Aktuell wäre das also Waumpel und ab dem 30. Juni um 12:00 Uhr dann Sichlor.

Es tauchen aber auch immer wieder Lithomith auf und damit das neue Shiny, was aktuell jeder haben möchte. Lithomith ist in der Wildnis nicht allzu häufig – ihr habt im Rauch also beste Chancen auf ein Shiny.

So nutzt ihr es gut aus: Jedes Mal, wenn ihr sowieso eine Runde dreht, dann zündet auch Rauch. Das erhöht nur die Chance auf ein begehrtes Shiny.

Ihr könnt den Rauch aber auch entspannt von Zuhause nutzen. Wenn ihr einen Film schaut, dann könnt ihr die App und den Rauch nebenbei laufen lassen und auch hier abkassieren.

Für den Pokémon GO-Opa aus Taiwan wäre das aber sicherlich nicht so entspannt. Er spielt immerhin aktuell mit 64 Handys gleichzeitig. Da müsste er so einige Pokémon fangen, wenn er überall einen Rauch nutzt.