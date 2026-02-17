Jujutsu Kaisen bestätigt mit einem Satz, dass es das Studio Ghibli auch im Anime gibt

Der Anime Jujutsu Kaisen spielt in einer Fantasy-Version unserer realen, modernen Welt. Kein Wunder also, dass es das ein oder andere Easter Egg zur Realität gibt.

Was hat Jujutsu Kaisen mit Studio Ghibli zu tun? In der aktuellen Folge auf Staffel 3 schafft es Protagonist Yuji Itadori, Kinji Hakari als Verbündeten für sich zu gewinnen. Er soll ihnen bei den Metzelspielen helfen.

Hakari ist ein exzentrischer Charakter. Er drückt am Anfang der Episode aus, wie traurig er sich gerade fühlt. Dafür nutzt er einen spezifischen Vergleich: Er sei lange nicht mehr so traurig gewesen, seit Yakul einen Pfeil in den Hintern bekommen hat.

Yakul dürften viele von euch als das Reittier von Protagonist Ashitaka aus Prinzessin Mononoke kennen, einem Film von Studio Ghibli. In einer dramatischen Szene bekommt das Reittier einen Pfeil in das Hinterteil geschossen und wird dabei so verletzt, dass es nur noch humpeln kann.

Die Szene hat viele Fans damals traurig zurückgelassen, auch Hakari. Denn das Yakul ist ein treuer und loyaler Begleiter, der seinem Herren immer folgt. Mit dem Satz bestätigt Hakari, dass es die Filme von Ghibli tatsächlich auch in Jujutsu Kaisen gibt.

Fans lieben die subtile Referenz

Was sagen Fans dazu? Auf Reddit freut sich User Sameul_, dass es dieses Easter Egg gibt. Für ihn sei das einer seiner Lieblinge im gesamten Manga-Bereich. Auch andere User schreiben, dass sie es so toll finden, da es eine sehr nischige Referenz sei.

Bei dem Easter Egg wird Prinzessin Mononoke nicht einmal erwähnt, trotzdem fühle man bei der Erwähnung von Yakul direkt einen herzerwärmenden Joke. Für einige User sei Yakul sogar der beste Charakter aus dem Anime von Ghibli.

Das zeigt einem anderen User, was für ein tolles Leben Hakari gelebt haben muss, wenn er Prinzessin Mononoke gesehen hat.

Was ist das für ein Film? Prinzessin Mononoke erschien im Jahr 1997. Im Zentrum steht der Kampf zwischen den Menschen und der Natur. Die Menschen wollen Ressourcen gewinnen, die Natur sich verteidigen. Im Film tauchen allerlei Fantasy-Wesen auf, die wie aus einem Märchen scheinen.

Prinzessin Mononoke ist dabei eigentlich das Mädchen San, die von Wölfen großgezogen wurde. Sie steht auf der Seite der Natur und trifft eines Tages den jungen Ashitaka. Er versucht, zwischen den beiden Parteien zu vermitteln.

Laut IMDb ist Prinzessin Mononoke einer der besten Ghibli-Filme aller Zeiten. Nur zwei weitere Kinostreifen stehen auf dem Treppchen vor der Waldprinzessin. Welche Animes das sind, erfahrt ihr im folgenden Artikel auf MeinMMO: Alle Ghibli-Filme im Ranking nach IMDb

