„War meine Lieblingsfigur als Kind“ – John Krasinski war am Boden zerstört, als er sich von einer Rolle verabschieden musste

In einem Interview sprach John Krasinski, der die Hauptfigur in der Amazon-Serie „Tom Clancy’s Jack Ryan“ spielte, darüber, wie schwer ihm der Abschied von der Rolle fiel.

Im Sommer 2023 erschien die vierte und letzte Staffel von Jack Ryan auf Amazon Prime. Die Hauptrolle spielte darin John Krasinski, den man sonst vor allem als Jim Halpert in der Comedy-Serie Das Büro kennt.

Jack Ryan ist dabei ein bekannter Action-Held, den man aus den Büchern von Tom Clancy kennt. Vor John Krasinski hatten etwa schon Han-Solo-Star Harrison Ford oder Chris Pine (Star Trek) die Romanfigur verkörpert.

In einem Interview vom 30. Juni 2023 gegenüber Adorocinema sprach John Krasinski über das Ende der Action-Serie und äußerte sich sehr betrübt darüber, dass er sich nun endgültig von der Figur verabschieden musste.

Hier seht ihr einen Trailer zu Tom Clancy’s Jack Ryan;

„Glaube nicht, dass ich noch einmal die Chance bekomme, eine solche Figur zu spielen“

Wieso hing der Schauspieler so an der Rolle? „Es ist sehr seltsam für mich, denn ich glaube nicht, dass ich noch einmal die Chance bekomme, eine solche Figur zu spielen“, meinte John Krasinski in dem Interview.

Weiter erzählte er, dass Jack Ryan für ihn eine Rolle war, zu der er auch emotional eine Verbindung hatte, weshalb ihm der Abschied noch einmal schwerer fiel:

„Das war meine Lieblingsfigur als Kind, sowohl in Filmen als auch in Büchern. Daher ist es auf jeden Fall bittersüß, sich von dieser Gelegenheit zu verabschieden“.

