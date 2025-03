Jemand hat das 250 kg schwere Logo von Twitter gekauft, das vor der Übernahme von Musk das Büro schmückte

Der Tech-Milliardär Elon Musk hat im Oktober 2022 die Social-Media-Plattform Twitter für 40,68 Milliarden US-Dollar gekauft. Kurz darauf entließ er einen Großteil der damaligen Belegschaft und änderte Namen und Logo des Unternehmens.

Was für ein Logo wurde verkauft? Jeder, der das alte Twitter vor der Übernahme von Elon Musk kennt, ist mit dem ehemaligen Logo der Social-Media-Plattform vertraut: ein kleiner Vogel namens Larry in Weiß oder Blau.

Dieses Logo schmückte auch den Hauptsitz von Twitter in San Francisco. Dort hing ein rund 250 kg schweres Abbild des Vogels in Blau an der äußeren Fassade des Gebäudes.

Kurz nachdem Elon Musk Twitter übernahm und zu X umbenannte, ließ er das Logo ändern und tauschte den kleinen Vogel durch den Buchstaben „X“ aus – sowohl auf der Plattform als auch an der Fassade des Büros, dessen Hauptsitz nun in Texas ist. Dieses Logo wurde jetzt verkauft.

Auktionshaus verkauft Twitter-Logo für tausende Dollar

Das steckt hinter dem Verkauf: Das Logo, das den einstigen Hauptsitz von Twitter schmückte, wurde am 20. März 2025 bei einer Auktion in San Francisco für 35.000 US-Dollar (etwa 32.000 €) verkauft (via kron4).

Wer genau den überdimensionalen Vogel erwarb oder was die Person mit dem riesigen Logo plant, ist allerdings nicht bekannt.

Ein Sprecher des Auktionshauses beschrieb den Vogel als „ein bedeutendes Stück Geschichte der sozialen Medien“ und betonte, dass das Logo mehr sei, als nur Büro-Dekoration.“

Als Elon Musk Twitter im Oktober 2022 kaufte und es zu X umbenannte, kam das bei vielen Nutzern und Werbepartnern der Plattform nicht gut an. Das Unternehmen soll in der Folge rund 80 % des Wertes eingebüßt haben. Doch das habe sich einem neuen Bericht zufolge nun geändert: Elon Musk kauft Twitter für 44 Milliarden Dollar, erst 3 Jahre später hat es seinen alten Wert wieder erreicht