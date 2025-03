Elon Musk kauft Twitter für 44 Milliarden Dollar, erst 3 Jahre später hat es seinen alten Wert wieder erreicht

Elon Musk kaufte Twitter für 44 Milliarden US-Dollar. Doch wegen verschiedener Kontroversen verlor die Plattform jahrelang stark an Wert. Anfang 2025 hat man nun endlich wieder den alten Marktwert erreicht.

Im Oktober 2022 kaufte der umstrittene Tech-Milliardär Elon Musk die Social-Media-Plattform Twitter für 44 Milliarden US-Dollar (etwa 41,8 Milliarden Euro). Doch die Begeisterung hielt sich unter Nutzern und Investoren in Grenzen: Wichtige (Werbe-)Partner wendeten sich von der Plattform ab und laut dem englischen Magazin Techcrunch soll der Wert des Unternehmens bis 2024 um fast 80 % des ursprünglichen Marktwerts gefallen sein.

Doch das hat sich jetzt geändert. Das englischsprachige Magazin TheGuardian berichtet, dass Twitter/X.com wieder seinen alten Marktwert erreicht haben soll. Das soll vor allem an neuen Verträgen und Investitionen liegen.

X.com hat wieder den Marktwert erreicht, den man zum Zeitpunkt des Verkaufs besaß

Einem Bericht der Financial Times (Paywall) zufolge bewerteten Investoren X.com, die früher unter dem Namen Twitter bekannt war, in einer zweiten Transaktion Anfang des Monats die Plattform mit 44 Milliarden Dollar, wobei sie bestehende Anteile an dem Unternehmen tauschten. Das ist ein Anstieg im Vergleich zu dem Wert, den unter anderem Fidelity Investments noch Ende 2024 angegeben hatte (via Techcrunch.com). Die neue Bewertung von 44 Milliarden US-Dollar stellt eine bemerkenswerte Wende für die Plattform und ihre Investoren dar.

Eine wichtige Rolle spielt auch die neue Chefin von X.com: Linda Yaccarino trat am 6. Juni 2023 die Nachfolge von Elon Musk als Chief Executive Officer (CEO) an und versuchte das Unternehmen wieder etwas zu beruhigen. Das gelang ihr unter anderem, indem sie neue Verträge schloss, unter anderem mit dem Zahlungsdienstleister VISA.

Nachdem Musk die Leitung übernommen hatte, waren viele Nutzer und Werbekunden geflohen, was unter anderem an den gelockerten Moderationsrichtlinien lag. Musk warf daraufhin den alten Kunden vor, ihn mit Boykotten „erpressen“ zu wollen. Yaccarino versuchte hier zumindest etwas die Wogen zu glätten.

Elon Musk hat jetzt in einer Woche 40 Milliarden Dollar verloren. Das liegt vor allem an seiner Firma Tesla. Denn dem Konzern geht es seit Wochen schlecht, was an schwachen Verkaufszahlen und starker Konkurrenz aus China liegt. Und der fallende Aktienkurs macht sich bemerkbar: Elon Musk hat einen neuen Rekord gebrochen: Er hat jetzt 40 Milliarden US-Dollar in einer Woche verloren und das nur wegen Tesla