Da sich das Vermögen der Weltbevölkerung in den nächsten 20 Jahren jedoch drastisch verschieben wird, ist es für Unternehmen wie Ferrari wichtig, schon jetzt Neukunden in den jüngeren Generationen zu gewinnen – schließlich schätzen große Banken, dass die Generation Z bald die größte und reichste Generation sein wird: GenZ kann sich die Miete nicht leisten, aber wird bald die reichste Generation der Welt sein

Das Unternehmen verkaufte also nur 19 % der Autos an Neukunden.

Was ist die große Vermögensübertragung? „Die große Vermögensübertragung“ (englisch: The Great Wealth Transfer) beschreibt einen anhaltenden Vorgang, bei dem Boomer ihren Erben – etwa den Generationen Y und Z – ihr angehäuftes Vermögen hinterlassen.

Was sagt Ferrari? Benedetto Vigna, der CEO von Ferrari, hat in einem Interview mit dem Nachrichtensender CNBC verraten, dass 40 % der Neukunden des Unternehmens inzwischen unter 40 Jahre alt seien.

Marktforscher erwarten, dass sich in den kommenden 20 Jahren das Vermögen der Weltbevölkerung drastisch verschiebt, in Richtung der Millenials und der GenZ. Ferrari spürt die Vermögensübertragung schon jetzt.

