Milliardär hat Rat für GenZ: Würde mich jede wache Minute damit beschäftigen und auch im Schlaf

So würde Cuban heute sein Geld verdienen: Jemand habe Cuban gefragt, in welchem Beruf er arbeiten würde, wenn er heute noch mal 16 wäre.

Cuban sagt: Das sei nur eines der Beispiele, was heute möglich sei – und es ändere sich alles so schnell.

Das sieht Cuban als Vorteil: Laut Cuban wäre es heute leicht, in das Thema einzusteigen, weil die Einstiegshürde viel tiefer sei als früher. In der Vergangenheit habe man 5.000 $ für einen PC ausgeben müssen, heute brauche man nur eine Internetverbindung.

Cuban sagt: Seine ganzen Feeds auf Social Media bestünden im Moment nur noch aus „AI Hacks“, weil sie sich so vieles so schnell verändere.

Der Milliardär Mark Cuban ist durch die Fernseh-Show „Shark Tank“ einer der bekanntesten Investoren der Welt. In einem Panel hat der Milliardär jetzt einen Ratschlag für Angehörige der GenZ. Wenn er heute zwischen 16 und 21 Jahre alt sei, würde er sich den ganzen Tag nur mit Künstlicher Intelligenz beschäftigen. Vor allem ein Projekt, das Texte in gesprochene Podcasts mit verteilten Rollen verwandelt, begeistert Cuban: Wenn er heute 16 wäre, würde er zu jeder Firma gehen und ihnen das Produkt verkaufen.

