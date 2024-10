Milliardär erklärt, wie er heute reich werden würde, wenn er noch mal 16 wäre

Der Milliardär Mark Cuban hat für alle, die nach einem Nebenjob oder sogar einer Karriere suchen, einen Rat: perfekte Fragen stellen.

Wer empfiehlt, was genau, um reich zu werden? Mark Cuban ist ein US-Milliardär und in einem Video von CNBC versetzt er sich gedanklich zurück in seine Jugend. Was würde er heute als 16-Jähriger machen, um zu einer Karriere und Reichtum zu gelangen? Seine Antwort ist kurz und letztendlich müsst ihr nur eines lernen: Fragen an eine KI zu stellen.

Die perfekten Fragen für ChatGPT

Mark Cuban ist vor allem in den USA bekannt als der Besitzer des US-Basketball-Teams Dallas Mavericks. Sein Vermögen hat er durch Investments angehäuft und arbeitete schon als Teenager in diversen Branchen als Solo-Selbstständiger. Heutzutage würde er sich allerdings als 16-Jähriger auf Sprachmodelle wie ChatGPT konzentrieren.

Was rät Mark Cuban in Sachen KI? Jeder kann laut ihm einfach irgendwas in Chatfenster tippen. Aber es sei eine Kunst, spezifische Fragen zu stellen, um das Potenzial der KI auszunutzen. Vor allem kleinen und mittleren Unternehmen fehle es hier an Erfahrung und Kapazitäten. Deshalb sollten sich technisch interessierte Jugendliche darin üben, der KI die perfekten Fragen zu stellen.

Cuban geht derweil nichts in Detail, auch lässt er offen, ob er diese Kunst beherrscht. Aber letztendlich sei es laut ihm für jeden möglich, in diese junge Branche einzusteigen. Auch ohne Studium könnten so rasch Kunden in der Wirtschaft angesprochen werden. Es brauche halt nur eines: Übung, Übung und nochmal Übung.

Eine Gruppe von Studenten aus den USA braucht diesen Tipp wohl kaum; sie nutzen Künstliche Intelligenz zumindest schon regelmäßig, wie eine Lehrende an einem College erfahren musste. Dabei war selbst ein extrem einfacher Task genügend Anlass, um die KI anzuwerfen: Professorin stellt Studenten simple Aufgabe – Doch die nutzen trotzdem ein dreistes Hilfsmittel