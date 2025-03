Elon Musk glaubt, dass die USA die Herstellung von Chips kontrollieren muss, wenn man das KI-Rennen gegen China gewinnen will

Halbleiter spielen für viele Geräte eine wichtige Rolle. Jetzt erklärte der Tech-Milliardär Elon Musk: Wer die Industrie kontrolliert, gewinnt am Ende das Rennen um die KI.

Computerchips und vor allem Halbleiter spielen in der Computer-Industrie eine wichtige Rolle. Denn Halbleiter kommen fast in allen wichtigen Produkten vor: Vom Kühlschrank, über das Handy bis zum modernen Auto, überall werden Halbleiter eingesetzt.

In einem Podcast mit Ted Cruz behauptet Elon Musk, dass die USA den Herstellungsprozess von KI-Chips gewinnen müssen, wenn man das KI-Rennen gegen China gewinnen will

Elon Musk glaubt: Wer die Chips-Industrie kontrolliert, gewinnt am Ende das KI-Rennen

Das sagt Elon Musk: In einem Podcast mit Ted Cruz behauptet Elon Musk, dass die USA den Herstellungsprozess von KI-Chips, der derzeit von Taiwan dominiert wird, kontrollieren müssen, um das „KI-Rennen“ gegen China zu gewinnen. So erklärt er (via wccftech.com):

In den nächsten paar Jahren wird Amerika wahrscheinlich gewinnen. Dann wird es darum gehen, wer die Herstellung von KI-Chips kontrolliert. Wenn China sie kontrolliert, wird China gewinnen.



Im Moment werden fast alle fortschrittlichen KI-Chips in Taiwan hergestellt, und wenn China in naher Zukunft in Taiwan einmarschieren würde, wäre die Welt von fortschrittlichen KI-Chips abgeschnitten.

Elon behauptet, dass die Rückkehr der Chip-Produktion in die USA eine Frage der „nationalen Sicherheit“ sei und nicht gefährdet werden dürfe.

Der „CHIPS Act“ als staatliche Investition in die Halbleiterindustrie

Musk ist nicht die erste Person, die so denkt. Schon länger hat man nicht nur in den USA festgestellt, dass man sehr stark abhängig von der Halbleiterindustrie in Asien geworden ist. Denn fast alle Halbleiter werden in Taiwan produziert. Insbesondere während der Corona-Pandemie war diese Abhängigkeit besonders spürbar: Autoherstellern fehlten plötzlich Bauteile, Grafikkarten waren kaum verfügbar und die PS5 gab es nur bei gierigen Scalpern zu kaufen.

Aus diesem Grund investiert man in den USA momentan viel Geld, um eine eigene US-Halbleiterindustrie aufzubauen. Das Bedürfnis findet sich vor allem im „CHIPS and Science Act“ wider, der von Präsident Joe Biden am 9. August 2022 unterzeichnet worden ist.

Der sogenannte „CHIPS Act“ ist in den USA eine der weltweit größten Fördermaßnahmen für Unternehmen, die solche Halbleiter und Chips herstellen. Firmen, die solche Produktionsanlagen erreichten, wurden bereits Milliarden US-Dollar zugesagt. Insgesamt geht es um ein Gesamtbudget von 280 Milliarden US-Dollar.

Wie sieht es in Europa aus? Selbst in Europa will man sich von der Abhängigkeit von Asien lösen und hat selbst im Herbst 2021 einen EU Chips Act angekündigt. Dieser soll ebenfalls das Ziel haben, den Anteil Europas am globalen Halbleitermarkt auf 20 Prozent bis 2030 zu verdoppeln. Die Verordnung trat am 21. September 2023 in Kraft (via commission.europa.eu).

Und tatsächlich ist die Angst und die Sorge in den USA und Europa groß, dass man von Asien, insbesondere von China bei Themen wie KI auf Dauer abgehängt wird. Erst kürzlich hat die chinesische KI „DeepSeek“ die Tech-Welt erschüttert und vor allem den US-Markt verunsichert: China hat den USA gerade eine harte Niederlage verpasst: Während ChatGPT 700.000 Euro pro Tag kostet, ist DeepSeek für 83.500 Euro zu haben