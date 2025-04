Es gibt einen privaten Minecraft-Server mit einer riesigen Villa von Jack Black, doch den werdet ihr wohl niemals sehen können

Neues Spiel auf Steam sieht aus wie The Walking Dead mit Cowboys, wird in der Demo zu 93 % positiv bewertet

Minecraft ist ein kreatives Bauspiel, in dem die Spieler ihre eigenen Welten erschaffen und mit bunten Klötzchen das erbauen, was ihnen gerade in den Sinn kommt...

Im Minecraft-Film beglückt Jack Black seine Fans erneut mit neuen Songs. Schon beim Super-Mario-Film sorgte er 2023 dafür, dass Fans seinen Charakter Bowser geliebt haben. Das lag vor allem an seinem Song für Peach: „Wir alle haben einen kleinen Bowser in uns“ – Jack Black erklärt, warum wir seine Rolle in Super Mario Bros lieben, obwohl er ein Bösewicht ist

Jack Black erklärt in dem Interview, dass er eine Xbox im Trailer hatte, weil er sich ja als Schauspieler vorbereiten muss: Ich habe so viele Stunden wie möglich auf diesem Minecraft-Server verbracht.

Was machte Jack Black im Server? Im Interview mit ign.com erklärte der Regisseur des Films, Jared Hess, dass es einen privaten Minecraft-Server gibt, der von der Crew und dem Cast benutzt wurde, um den Film so gut wie möglich umzusetzen.

