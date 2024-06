Hinter der Marke ISY verbirgt sich eine Eigenmarke von MediaMarkt-Saturn. Mit der ISY IGM 5000-WT bietet die Firma eine Gaming-Maus für Shooter für unter 50 Euro an. Doch lohnt sich das überhaupt? MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann hat den Test gemacht und die Maus ausprobiert.

Um welches Gerät geht es? Mit der ISY IGM 5000-WT bietet MediaMarkt-Saturn eine Gaming-Maus für 44,99 Euro an. Mit ihren 68 Gramm ist die Maus sehr leicht. Im Inneren ist mit dem PixArt PMW 3325 kein topaktueller Sensor verbaut. Den PMW 3325 findet man eher in günstigen Budget-Mäusen.

Dennoch bekommt ihr für das Geld bereits eine Wireless-Funktion. Aus diesem Grund habe ich mir die Maus angesehen.

Der Test im Überblick:

Wer hat da getestet? Ich besitze mittlerweile über 20 Gaming-Mäuse und habe über 15 Tastaturen getestet. Privat besitze ich mittlerweile auch über 10 Sets an In-Ear-Kopfhörern. Bei MeinMMO teste ich seit 2019 Hardware für unsere Leser. Neben dem PC und der PS5 bin ich mittlerweile auch auf dem Steam Deck unterwegs. Unser Rezensionsexemplar habe ich mir selbst beim örtlichen MediaMarkt gekauft. Benedikt Schlotmann

Hardware-Redakteur MeinMMO

Technische Details: Details Sensor Pixart 3325 Auflösung Bis zu 10.000 DPI, in 100er Schritten einstellbar Switches mechanische Switchese Tasten 5 Tasten Design Weiße Maus. RGB-Beleuchtung unter den Maustasten, asymmetrische Rechtshändermaus Gleitfüße 2 Kabel Abnehmbares 2,0 m USB-C-Kabel Gewicht 68 Gramm Preis (UVP) 44,99

Lieferumfang, Design und Aufbau

Wie sieht der Lieferumfang aus? Neben der Gaming-Maus befinden sich ein Handbuch, ein Ladekabel (USB-C) und ein Dongle für den Wireless-Modus in der Verpackung.

Wie ist die Maus aufgebaut? Die Maus könnt ihr in Schwarz oder Weiß kaufen. Ansonsten ist die Maus sehr typisch für eine Shooter-Maus aufgebaut:

Auf der Oberseite der Maus befinden sich die Haupttasten und dazwischen das Mausrad. Oberhalb vom Mausrad befindet sich ein kleiner Button für die DPI-Einstellung.

Auf der Unterseite befinden sich zwei Buttons, mit denen ihr die Beleuchtung der Maus an- oder abschalten und den Wireless-Modus an- oder abschalten könnt.

Die Maus setzt auf ein Honeycomb-Muster. Das bedeutet, dass ihr das Innere der Maus sehen könnt. Viele Hersteller setzen auf Honeycomb aufgrund der leichten Bauweise.

Die ISY IGM 5000 gibt es als WT- als auch als BK-Modell. Die Kürzel stehen für die Farben: WT steht für das weiße Modell, BK für das schwarze Modell. Ansonsten gibt es keine Unterschiede.

Verarbeitung

Wie schlägt sich die Maus im Vergleich? Im Vergleich zur Konkurrenz unter 100 Euro schlägt sich die Maus überraschend gut. Der Korpus der Maus ist stabil und robust gebaut und braucht sich hinter Herstellern wie Logitech und Co nicht verstecken. Die Maus fühlt sich in meiner Hand besser verarbeitet an als günstige Vertreter von Razer oder Roccat.

Der Akku lässt sich nicht herausnehmen, das ist in dieser Preisklasse aber auch eher unüblich und daher vernachlässigbar.

Eher problematisch dürfte langfristig das Honeycomb-Design der Maus sein. Das offene Design sorgt in der Regel dafür, dass Gaming-Mäuse schnell verschmutzen. Eine Reinigung ist in der Regel ebenfalls schwierig. Das Mauscover lässt sich auch nicht abnehmen. Das ist etwa bei der hervorragenden Nyfter Nyf 22 (zum Test) möglich.

Software

ISY bietet für die IGM 5000 eine Gaming-Software an, mit der man verschiedene Einstellungen anpassen kann. Die Software gewinnt keinen Schönheitspreis, ist aber intuitiv und ist sehr übersichtlich.

Schade ist, dass die Akkulaufzeit nur als farbiges Symbol dargestellt wird. Eine Prozentzahl wäre leichter zu deuten gewesen. Ebenfalls ärgerlich: Die Software lässt sich nicht vergrößern oder skalieren.

ISYs offizielle Software: Übersichtlich und intuitiv, mit ein paar Schwächen.

Gewicht, Ergonomie und Akkulaufzeit

Das Gewicht: Die Konkurrenz ist im Preisvergleich ähnlich und teilweise mit mehr Gewicht unterwegs:

Die SteelSeries Prime Wireless wiegt 80 Gramm.

Die Logitech G305 wiegt 99 Gramm, die G Pro X Superlight 2 ist mit 60 Gramm deutlich leichter, aber auch teurer und selten für weniger als 100 Euro erhältlich.

Die Roccat Kone Pro wiegt 66 Gramm und kostet rund 60 Euro.

Die Ergonomie: Ich habe mit einer Handgröße von 19 Zentimetern sehr große Hände. Die IGM 5000-WT liegt bei mir sehr gut in der Hand und fühlt sich auch bei längeren Partien sehr angenehm an. Die verbauten Gleitfüße auf der Unterseite sind geschmeidig und gleiten gut über das Mauspad.

Auch im Vergleich fühlt sich die Maus von ISY überraschend gut an. Im Vergleich zur Pulsefire Haste von HyperX ist die IGM 5000 etwas breiter und liegt damit besser in der Hand. Das gilt auch für die Roccat Kone Pro: Die Roccat-Maus ist zwar die größte Maus im Vergleich, bietet dem Handballen jedoch weniger Ruhepunkte an.

Akkulaufzeit: Der Hersteller gibt die Akkulaufzeit mit rund 50 Stunden an. Mit aktivierter Beleuchtung sinkt die Laufzeit deutlich, dann kann ich gut zwei bis 3 Tage mit der Maus spielen und arbeiten. Umgerechnet sind das dann etwa 30 bis 35 Stunden. Das ist für den Preis immer noch sehr ordentlich.

Kone Pro Air (links), ISY 500 IGM (Mitte) und HyperX Pulsefire Haste (rechts) im Vergleich.

Die Maustasten, Mausrad und Sensor

Die Maustasten: Unter den Tasten befinden sich standardmäßige Switches, die vom Hersteller nicht näher definiert werden.

Das Mausrad: Das Mausrad ist für seine Preisklasse in Ordnung. Die Rasterung ist hart genug, ein freilaufendes Mausrad, wie es etwa Logitech verbaut, gibt es bei ISY nicht.

Sensor: In der Maus steckt der PixArt PMW 3325. Der Sensor hat bereits einige Jahre auf dem Buckel und wird seit 2016 vor allem in günstigen Mäusen verbaut. In der Regel kann der Sensor mit den Highend-Sensoren von Razer (Focus+) und von Logitech (Hero-Sensor) nicht mithalten.

Größter Unterschied zu besseren Sensoren: Der PMW 3325 lässt sich in der Software nur in 100er-Schritten anpassen, andere Sensor sind deutlich feiner justierbar.

In seiner Preisklasse für rund 50 Euro ist der Sensor wirklich gut und funktioniert auch einwandfrei. Sensorsprünge konnte ich weder messen noch beobachten. Erst bei sehr schnellen Bewegungen wird der Sensor ungenau.

Wer wie viele Profis auf niedrigen DPI-Einstellungen spielt, weil es damit leichter ist, den Kopf der Gegner zu treffen, dürfte das jedoch kaum merken. Bei sehr schnellen Flickshots dürftet ihr jedoch das Nachsehen haben. Hier ist die Logitech G Pro X Superlight 2 (zum Test) weiterhin die deutlich bessere Option.

Der Sensor der ISY 5000 IGM macht einen guten Job, bei sehr schnellen Bewegungen wird er unsauber

Fazit: ISYs Gaming-Maus ist ein faires Angebot für unter 50 Euro

Für wen ist die Maus geeignet? Mit der ISY IGM 5000 bekommt ihr eine wirklich faire Alternative zu den großen Marken wie Logitech, Roccat oder Razer. Der Sensor ist schon einige Jahre alt und mag mit Highend-Modellen nicht mehr mithalten, ist aber für die meisten Shooter immer noch ausreichend. Erst bei vielen schnellen Bewegungen seid ihr mit den teuren Mäusen in der Regel besser bedient.

Das Honeycomb-Design ist gewöhnungsbedürftig und die Software teilweise wenig aussagekräftig, aber für 50 Euro könnt ihr mit der ISY IGM 5000 wenig falsch machen.

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält Mein-MMO.de je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Welche Alternativen gibt es?

Die Roccat Kone Pro ist eine faire Alternative, wenn ihr eine gute Maus mit optischen Switches und hervorragendem Sensor sucht. Preislich zahlt ihr nicht mehr als 50 Euro für die Maus.

Die HyperX Pulsefire Haste ist mein Geheimtipp, wenn ihr nach einer guten Shooter-Maus sucht. Für die kabelgebundene Version werden 50 Euro fällig, die Wireless-Variante kostet im Angebot selten viel mehr.

Die Logitech G305 Lightspeed bekommt ihr ebenfalls für 50 Euro und setzt auf eine abgespeckte Variante des Hero-Sensors. Die Ergonomie ist nicht ganz so gut wie bei Roccat oder HyperX, dafür ist der Sensor besser. Die Maus bekommt ihr ebenfalls für etwa 50 Euro.

Weitere Gaming-Mäuse auf MeinMMO: Falls ihr nach weiteren, empfehlenswerten Gaming-Mäusen sucht, dann schaut doch einmal in unsere Kaufberatung auf MeinMMO. Hier findet ihr die besten Gaming-Mäuse, die ihr aktuell kaufen könnt:

