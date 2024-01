Ist das zu glauben? Gaming-PC mit brandneuer RTX 4070 Super ist schon bei Saturn im Angebot

Mit diesem Gaming-PC erfüllt ihr euch die besten Voraussetzungen, um hohe Bildraten zu genießen. Jetzt im Saturn-Angebot.

Ihr haltet nach einem soliden PC Ausschau, der viele Jahre ausreicht und möchtet euch den eigenen Zusammenbau sparen? Dann trefft ihr mit diesem eine gute Wahl, wenn man die Preis-Leistung betrachtet. Ihr erhaltet die neue RTX 4070 Super, die von den bisherigen Super-Releases sogar den stärksten Leistungssprung bekam. Spart jetzt fast 300€ und bezahlt nur noch 1719€ statt 1999€. Das Angebot geht nur noch wenige Tage, also wartet nicht zu lang!

Dieser Gaming-PC bietet nicht nur die RTX 4070 Super

Um vorweg auf die Stärken der RTX 4070 Super einzugehen, sie besitzt durchaus die Stärke einer 4K-Grafikkarte, ist aber aufgrund des Speichers von 12GB eher für eine WQHD-Auflösung zu empfehlen. Natürlich könnt ihr etliche Spiele in einer 4K-Auflösung spielen, aber solltet euch lieber nicht darauf festlegen, da die Anforderungen steigen und jetzt schon bei einigen Spielen mehr als 12GB Speicher benötigen. Was die Karte insbesondere auszeichnet, ist natürlich die bombastische DLSS-Technologie. Ohne diese Technologie wären leider einige Spiele eher kaum spielbar, da manche in Verbindung mit Raytracing zu viel Leistung fressen.

Der DDR4-Arbeitsspeicher macht in Verbindung mit der 2TB-SSD-Festplatte einen guten Job, um sämtliche Systemabläufe reibungslos zum Laufen zu bringen. Auch die Ladezeiten beim Gaming werden signifikant verkürzt und sind kaum noch vorhanden. Wegen der DDR4-Technologie braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Fürs Gaming ist DDR5 eher noch fast vollkommen überflüssig und überbewertet, obwohl ihr damit natürlich lange zukunftssicher wärt.

Der AMD Ryzen 7 5700X ist eine starke Mittelklasse-CPU, die in Verbindung mit der RTX 4070 Super aktuellen Herausforderungen bestens bewältigt. Mit diesem Prozessor könnt ihr allerlei Anwendungen ausführen und wunderbar hungrige Strategiespiele spielen, die eher mehr an der Prozessorleistung ziehen.

