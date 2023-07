Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Es scheint jedenfalls klar zu sein, dass der Konteradmiral keine Ahnung hatte, was genau er in die Kamera hielt.

Warum man genau dieses Board, das es bei Amazon zu kaufen gibt, in die Kamera hielt, ist nach wie vor unklar. Warum man überhaupt von “Quanten-Prozessor” sprach, wenn das offenbar überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat, was man da zeigen wollte, geht aus der Erklärung ebenfalls nicht bevor.

Was ist die Erklärung ? Ein Statement des Vizekanzlers der Marine-Universität beginnt mit „In Namen Gott des Gnädigen“ (via tasminnews ):

Am 8. Juni ging ein Foto um die Welt, in dem ein iranischer Admiral einen vermeintlichen Quantenprozessor in die Kamera hielt. Doch Experten im Netz fiel auf: Das war kein Quantenprozessor, sondern ein Hardware-Teil, das es für 550 € auf Amazon gibt. Etwa einen Monat später gibt der Iran den Fehler nun zu.

