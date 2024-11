Das Intro zu Path of Exile 2 erinnert Spieler wieder an die „guten alten Blizzard-Zeiten“

Das erste Path of Exile hinkte der Diablo-Reihe vor allem in einem Aspekt hinterher, nämlich der Präsentation. Mit dem Intro zu Path of Exile 2 scheint sich auch das nun geändert zu haben.

Wo kann ich das Intro sehen? Das haben die Entwickler Grinding Gear Games auf ihrem offiziellen YouTube-Kanal hochgeladen. Im fast 5 Minuten langen Intro sehen wir eine Gruppe von Kämpfern, die sich auf der Jagd nach einem Artefakt in einen dunklen Wald begeben.

Das Intro zu Path of Exile 2 seht ihr auch hier:

Spoilerwarnung: Die Suche verläuft für unsere Abenteurer alles andere als erfolgreich. Einen unerwarteten Twist später stellen sich uns mehr Fragen als zuvor. Was ist das für ein Artefakt? Und warum sagt der Geist, der es bewachte, dass die Menschheit noch nicht bereit dafür ist?

Wie fallen die Reaktionen auf das Intro aus? Viele sind erstaunt, dass Grinding Gear Games überhaupt so eindrucksvolle Cinematics stemmen kann. Eine Überraschung gewiss, aber eine willkommene, wie die Kommentare auf YouTube zeigen:

FlammDumbFox: „Wunderschön. Ich hatte nicht erwartet, dass PoE 2 so ein Cinematic haben würde.“

Lethmyr: „Wahnsinnige Qualität. 5 Minuten fühlten sich an wie Sekunden. Hype!!!“

Ein Intro wie aus dem „goldenen Zeitalter der Videospiele“

Einige Nutzer katapultiert das Intro zurück in die „guten alten Blizzard-Zeiten“ – genauer gesagt Blizzard North – und die frühen 2000er Jahre. Blizzard North hat Diablo 1 und 2 entwickelt, wurde aber bereits im Jahr 2005 geschlossen. Insbesondere das Intro von Diablo 2 ist legendär.

mbe102: „Verdammt, fühlt sich an wie die guten alten Blizzard-North-Tage.“

LuciaFinstra: „Ausgezeichnet! Hat sogar ein RPG-Feeling der 2000er Jahre in den Cinematics! Im Gegensatz zu einigen modernen ‘hyperrealen’“

CobusGreyling: „Tut mir leid, ist das verdammt noch mal 2004? Ist das wieder das goldene Zeitalter des Gamings? Was habe ich gerade gesehen? Ich bin SO gehyped. Wahnsinnig hohe Qualität.“

Ob das Intro zu Path of Exile 2 wirklich an die der Diablo-Spiele heranreicht, wird zwar diskutiert, im Endeffekt zählt aber das Gameplay. Dazu gibt es von den Entwicklern ebenfalls Neues zu sehen.

In einem Entwickler-Stream geben sie einen ersten Einblick in das Endgame von Path of Exile 2. Das soll wohl bereits im Early Access sehr umfangreich ausfallen. Den Stream könnt ihr auf YouTube nachholen. Ab Minute 46:09 spricht Game Director Mark Roberts ausführlich über das Endgame.

Zuletzt zeigte Path of Exile 2 in einem anderen Gameplay-Video, mit welchen Tricks ihr euren Schaden auf das nächste Level heben könnt. Mehr dazu erfahrt ihr in diesem Artikel: Neues Gameplay zu Path of Exile 2 zeigt, wie ihr den maximalen Schaden aus euren Angriffen herausholt