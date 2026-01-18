Seit Jahrzehnten erzählen wir uns, dass wir das Internet der militärischen Forschung zu verdanken haben, dabei stimmt das gar nicht

Es wird oft behauptet, das Internet sei eine militärische Erfindung. Dabei sind viele zentrale Ideen des Internets an Universitäten und nicht in Geheimlaboren des Militärs entstanden.

Eine Geschichte, beziehungsweise ein Mythos, wie das Internet entstanden sein soll, ist weit verbreitet. So heißt es, das Internet sei vom Pentagon erfunden worden, damit eine Kommunikationsstruktur nach einem Atomschlag funktionsfähig bleibt, und sei daher von Anfang an militärisch konzipiert gewesen.

Tatsächlich ist dieses konkrete „Atomkrieg“-Narrativ erst viel später entstanden: Viele zentrale Ideen und Komponenten des heutigen Internets entstanden in zivilen, universitären, teils auch industriellen Kontexten, nicht in Geheimlaboren des Militärs.

Der Vorläufer des Internets war ein Forschungsnetzwerk von Universitäten

Die US-Behörde ARPA (später DARPA) finanziert Anfang der 1960er-Jahre Grundlagenforschung in Informatik und Netzwerktechnik; Ziel ist unter anderem effizienter Ressourcenzugang für Universitätsrechner, nicht ein „Atomkriegsnetz“. (D)ARPA steht für (Defense) Advanced Research Projects Agency und ist eine Behörde des US-Verteidigungsministeriums, die sich auf Forschung konzentriert.

1969 startet dann das System, welches viele als den Vorläufer des heutigen Internets sehen: ARPAnet (andere Schreibweise: ARPANET). ARPAnet startet als Forschungsnetz mit vier US-Universitäten. Der Fokus liegt auf Timesharing, Fernzugriff auf Rechenleistung und E-Mails. Schlüsseltechnologien des heutigen Internets (DNS, TCP/IP‑Standardisierung) wurden vor allem in wissenschaftlich‑zivilen Umgebungen entwickelt und nicht in einer Militärumgebung.

Bob Taylor, der damals für ARPAnet in den 1960er-Jahren zuständig gewesen war, erklärte damals (via internetmythen.de):

Die Schaffung des ARPAnet war nicht militärisch motiviert. Das ARPAnet sollte Menschen mit gemeinsamen Interessen in die Lage versetzen, sich miteinander durch interaktives Computing zu verbinden, auch wenn sie sich an weit voneinander entfernten Orten befanden.

Erst ab Mitte der 1970er-Jahre wird ARPAnet stärker militärisch administriert. Anfang der 1980er werden militärische und zivile Netze dann schließlich getrennt geführt: MILnet und ARPAnet.

Welche Rolle spielte das Militär denn überhaupt? Vor allem bei der Finanzierung spielte das Militär eine wichtige Rolle. Ohne das Geld der US-Verteidigungsbehörde wäre ein Teil der frühen Netzforschung (inkl. ARPAnet) so nicht oder später zustande gekommen.

