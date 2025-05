Intel könnte in wenigen Tagen eine neue Grafikkarte vorstellen, soll es mit der RTX 5060 aufnehmen können

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Um welche Grafikkarte geht es? Intel soll in wenigen Tagen, auf der Computex 2025 in Taiwan, mit der Arc B770 seine nächste Grafikkarte vorstellen. Es wird schon länger darüber spekuliert, dass Intel eine neue Grafikkarte auf den Markt bringen soll. Laut der japanischen Seite Gazlog.jp soll Intel den Release der Karte vorbereiten.

Intel soll angeblich auf der Computex 2025 seine nächste Grafikkarte vorstellen. MeinMMO erklärt, was dahinter steckt und was ihr zur Intel Arc B770 wissen solltet.

