Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Inkbound ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, welches sich als kooperatives „Action- Roguelike ” bezeichnet und sich im Early Access befindet. Rund drei Monate nach der Veröffentlichung bekommt das Spiel auf Steam durchschnittlich sehr positive Bewertung und erinnert dabei an Diablo und Slay the Spire.

Insert

You are going to send email to