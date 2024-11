Infinity Nikki ist ein kostenloses Spiel des Game-Designers von Breath of the Wild und erscheint am 5. Dezember 2024 für PS5, Mobile und PC.

Was ist das für ein Spiel? Infinity Nikki ist ein gemütliches Adventure mit einer offenen Welt. Das Spiel ist das fünfte in einer Reihe von Mode-Spielen, und als solches dreht sich erneut alles um das Sammeln von Outfits.

Zusätzlich können Spieler angeln, Käfer fangen, Rätsel lösen und Jump’n’Run-Passagen absolvieren – oder einfach die Spielwelt erkunden, denn die sieht wirklich richtig gut aus. So niedlich das Ganze klingt, hat Infinity Nikki doch eine überraschend düstere Hintergrund-Geschichte.

Auf der offiziellen Website von Infinity Nikki kann man sich derzeit noch vor-anmelden. Das haben aktuell mehr als 31,5 Millionen Menschen getan (Stand: 15.11.2024). Jetzt verkünden die Entwickler das Release-Datum mit einem neuen Trailer.

In Infinity Nikki könnt ihr modebewusst Dungeons erkunden

Wann erscheint Infinity Nikki? Das Open-World-Spiel geht am 5. Dezember 2024 an den Start und wird erhältlich sein für PS5, iOS, Android sowie PC über den Epic-Store. Das bestätigten die Entwickler auf X.

Infinity Nikki wird free2play sein und sich über Mikrotransaktionen finanzieren, im PS-Store gibt es aber auch eine Vorbesteller-Version für knapp 10 Euro.

Im Spiel gilt es, Outfits mit besonderen Kräften zu sammeln, Dungeons zu meistern und sogar den einen oder anderen Boss zu bekämpfen. Von den „Style Battles“, für die man die Reihe eigentlich kennt, soll es ersten Berichten zufolge jedoch eher wenige geben (via Reddit).

Infinity Nikki soll also tatsächlich eher ein Open-World-Adventure sein, als ein reines Modespiel. Und dafür hat man sich einen echten Experten an Bord geholt, denn Sub-Director Kentaro Tominaga war von Windwaker bis Breath of the Wild schon an mehreren Zelda-Spielen beteiligt.

Für wen lohnt sich das? Infinity Nikki wird – wie die anderen Nikki-Spiele auch – ein Gacha-Game, das mit zahlreichen Möglichkeiten daherkommt, sein Geld loszuwerden. Wenn man diesen Aspekt außen vor lässt, bleibt aber noch ein kostenloses Open-World-Abenteuer in ansprechender Optik.

Wer sich also einfach nur in Schale schmeißen und die Spielwelt erkunden oder die Story erleben möchte, und nicht allzu großen Wert auf Kämpfe legt, könnte durchaus einen Blick riskieren. Sonst ergeht es euch womöglich wie Marie: Das geldgierige Gacha-System schreckte mich ewig von Genshin Impact ab – Nun bereue ich es