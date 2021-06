Auch die Touch-Steuerung der Kopfhörer kann mich nur bedingt überzeugen. Will ich mir die Kopfhörer fester ins Ohr drücken, dann schalte ich die Musik lauter oder leiser, obwohl in das zu dem Zeitpunkt gar nicht wollte. Mit irgendeiner Kombination starte ich auch aus Versehen das nervige Bixby von Samsung.

Mit Bluetooth-Adapter lassen sich die Kopfhörer auch ohne große Probleme am Desktop-PC oder Laptop fürs Zocken verwenden. Es gibt aber keine App oder Einstellungen, die man vornehmen kann. Am PC klingt der Klang vernünftig, ist aber nicht mit meinem normalen Gaming-Headset zu vergleichen.

Das gefällt mir gut: Der Klang kann mich insgesamt überzeugen. Er ist zwar kein Vergleich zu hochwertigen Geräten wie etwa dem EPOS GTW 270, was MeinMMO testen konnte , aber es reicht für den täglichen Gebrauch. Ob nun beim schnellen Einkaufen oder in der Straßenbahn, um das Geschrei der Schulkinder ausblenden zu können, die Kopfhörer tun ihren Job:

40 Euro und gute Kundenrezensionen weckten also sogleich meine Neugier und ich wollte sie einmal ausprobieren. Denn viel falsch machen könnte man bei so einem Preis ohnehin nicht.

So bin ich vorgegangen: Am Arbeitsplatz und in der Freizeit höre ich gern Musik. Ich gehöre aber auch zu den Menschen, die dabei nicht immer ihr schweres Gaming-Headset tragen müssen, wenn sie Musik hören wollen.

