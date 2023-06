In Pokémon GO freuten sich alle auf ein starkes Pokémon beim Rocket-Event, doch das ist kaum zu finden

Gerade läuft in Pokémon GO die Rocket-Übernahme mit Kaumalat als Highlight. Doch das versteckt sich ziemlich gut.

Was ist in Pokémon GO los? Die Rocket-Übernahme schwemmt gerade jede Menge Rocket-Rüpel in euer Spiel. An Stops und in Ballons kreuzen die Schurken auf, um von euch besiegt zu werden.

Diese Rockets sind allesamt unterschiedlichen Typen zugeordnet. Es gibt den Normal-Rocket, den Geister-Rocket, den Feuer-Rocket und so weiter. Vor allem einer lohnt sich aber gerade: der Drachen-Rocket.

Was bringt der Drachen-Rocket? Der Drachen-Rocket hat das neue Crypto-Kaumalat im Gepäck, was aktuell als Highlight der Rocket-Übernahme bezeichnet werden könnte. Denn der kleine Drache entwickelt sich zum mächtigen Crypto-Knakrack weiter – ein Monster, das sich eigentlich jeder sichern sollte. Es gehört zu den besten Angreifern in Pokémon GO.

Doch so einfach ist das leider nicht.

Pokémon GO rückt den Drachen-Rüpel nur selten raus

Was ist das Problem? Es ist zufällig, welche Rocket-Typen ihr an Stops oder in Ballons antrefft. Ihr könnt erst erkennen, wer da unterwegs ist, wenn ihr die Rockets ansprecht. Dann erkennt ihr den Typen in der Regel an einem Spruch des Rüpels. Beim Drachen-Trainer ist das der Satz “Gut gebrüllt ist halb gewonnen”.

Doch ihr braucht euch nicht wundern, wenn ihr den Satz bislang noch nicht gelesen und damit auch Crypto-Kaumalat noch nicht begegnet seid – denn der Drachen-Rüpel ist notorisch selten unterwegs.

Das sagen Spieler: Im Subreddit zu Pokémon GO teilen Trainer auch schon ihre EInschätzungen, die gerade auf der Suche nach Kaumalat sind. Ein paar Kommentare haben wir hier für euch zusammengefasst:

“Ich hab das Gefühl, ich hab immer alle 50 Rüpel einen gefunden, aber ich hab seit dem Event-Start 200 Rüpel besiegt und warte noch darauf, einen zu sehen” meint ein User (via reddit).

“Es ist sehr selten. Vielleicht 1 von 50 Rockets hat die Drachen”, meint ein anderer (via reddit).

“In der Vergangenheit war es sogar weniger” (via reddit).

“Ich habe heute Morgen einen in einem Ballon erhalten, also sind sie da draußen. Ich war sehr überrascht, so schnell einen zu bekommen, ich dachte, ich würde Wochen warten, um einen zu kriegen. Schade, dass es nur ein 0/2/0 Kaumalat war, aber man kann eben nicht alles haben” (via reddit).

Eine genaue Zahl, wann und wo man mit einem Drachen-Rüpel rechnen kann, gibt es derzeit nicht – man wird sich aktuell tatsächlich auf den Zufall verlassen müssen.

Ihr braucht also jede Menge Glück, um das aktuelle Highlight des Events einsammeln zu können. Es lohnt sich, zumindest jeden Rocket in der Umgebung mal kurz zu checken und auf den passenden Spruch zu prüfen – denn man weiß nie, wann der nächste Drachen-Rüpel auftaucht.

Habt ihr schon ein Crypto-Kaumalat bekommen? Wie lange hat es gedauert? Erzählt es uns in den Kommentaren!

