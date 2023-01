In einem neuen Spiel auf Steam baut ihr eine Kolonie auf wie in Factorio – Aber ihr reißt sie auch ab

Dawn Apart ist ein kommender Fabriksimulator auf Steam, bei dem ihr eine Kolonie auf einem fremden Planeten errichtet. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr dabei für ein Unternehmen arbeitet oder doch lieber den Bewohnern helft und eure Fabrik am Ende in die Luft jagt.

Was ist Dawn Apart für ein Spiel? Bei dem Game handelt es sich um einen Weltraumkolonie- und Fabriksimulator, bei dem ihr euch auf dem fremden Planeten Aurora sesshaft macht und die Umgebung fleißig bebaut. Das Spiel ist in Pixelgrafik gestaltet und erinnert an das bekannte Fabrikbau-Game Factorio.

In Dawn Apart werdet ihr vor eine moralische Entscheidung gestellt, die beeinflusst, wie der Schwerpunkt im Gameplay für euch aussieht:

Möchtet ihr euren Geldgebern zuarbeiten und dafür die Umwelt des Planeten verschandeln oder kämpft ihr mit den Einheimischen für die Natur von Aurora?

Beutet den Planeten aus oder zerstört eure Fabrik

Wie sieht das Gameplay in Dawn Apart aus? Alles dreht sich um die Automatisierung von Prozessen, denn: Das Unternehmen, das für die Finanzierung der Expedition zuständig ist, möchte schnell grüne Zahlen von euch sehen.

Ihr kümmert euch um den Abbau von Ressourcen und versucht, immer schneller, immer mehr Güter zu gewinnen. Dabei könnt ihr euch in die Höhe oder in die Breite mit eurer Fabrik ausbreiten und Gebäude bauen, die in den Himmel ragen, oder endlos lange Fließbänder-Labyrinthe erstellen.

Hier seht ihr ein paar Eindrücke aus dem Spiel

Zudem organisiert ihr die verschiedenen Angestellten der Kolonie. Diese sind Söldner, Ingenieure oder auch Zivilisten, die mit euch auf den fremden Planeten gereist sind. Achtet darauf, dass es genug Nahrung, Unterkünfte und Medizin für alle gibt, sodass auch neue Siedler zu euch stoßen können und die Kolonie immer weiter wächst.

Die Umweltzerstörung trifft jedoch auch auf Widerstand. Die Einheimischen von Aurora sehen nicht tatenlos dabei zu, wie ihr ihren Planeten zerstört. Ihr könnt euch als Spieler entscheiden, wie ihr mit dem Widerstand umgehen möchtet.

Schickt uns eure Spielempfehlungen



Habt ihr ein absolutes Lieblingsspiel auf Steam oder kennt wahre Geheimtipps, die mehr Aufmerksamkeit verdienen?



Dann schreibt uns einen Kommentar dazu oder schickt uns eure Spielempfehlungen an die E-Mail-Adresse Habt ihr ein absolutes Lieblingsspiel auf Steam oder kennt wahre Geheimtipps, die mehr Aufmerksamkeit verdienen?Dann schreibt uns einen Kommentar dazu oder schickt uns eure Spielempfehlungen an die E-Mail-Adresse info@mein-mmo.de mit dem Betreff „Spielempfehlung“. Vielleicht ist euer Spiel das nächste, was auf MeinMMO vorgestellt wird.

Baut Verteidigungsanlagen, um eure Fabrik zu bewahren, startet Angriffe auf die Bewohner oder schließt Frieden mit ihnen. Behaltet dabei aber im Hinterkopf, dass ihr euch bei der letzten Option wiederum gegen eure Auftraggeber entscheidet und diese zum Feind macht.

Die Spielwelt lässt euch sämtliche Elemente in die Luft jagen, sei es, dass ihr euch für die umweltfreundliche Variante entscheidet und eurer Fabrik ein Ende setzt oder ihr die Welt einfach gerne brennen seht.

Wann ist der Release von Dawn Apart? Auf der Steam-Shopseite wurde bisher noch kein genaues Release-Datum bekanntgegeben, zu dem der Kolonie-Simulator auf Steam erscheinen wird.

Ihr könnt das Game aber bereits auf eure Steam-Wunschliste setzen, um eine Mail zu erhalten, wenn Dawn Apart erscheint.

Hier findet ihr einen Guide, der erklärt, was Steam Edelsteine sind und euch eine Anleitung liefert wie ihr sie kaufen und verkaufen könnt.