Im PlayStation-Store gibt es gerade den „Geheimtipp“-Sale. MeinMMO stellt euch die Spiele vor, die jeder einmal gespielt haben sollte. Mit dabei ist ein Spiel, welches eigentlich kein Geheimtipp ist, sich der Blick dennoch lohnt.

Was ist das für ein Sale? Im PlayStation-Story ist der „Geheimtipps“-Sale gestartet. Dort sind jede Menge Spiele im Angebot, welche zwar nicht ganz so bekannt, aber häufig dennoch interessant sind.

Wir stellen euch 6 Titel vor, die wir euch aus der Aktion besonders empfehlen können.

Wie lange geht der Sale? Der Sale ist am 6. Mai 2020 gestartet und läuft bis zum 21. Mai 2020.

Aliennation

Genre: Top-Down-Shooter | Entwickler: Housemarque | Plattform: PS4| Release-Datum: 26. April 2020 | Modell: Buy2Play

Der offizielle Gameplay-Trailer zu Aliennation

Was ist Aliennation? Aliennation ist ein PS4-exklusiver Top-Down-Shooter. Ihr schlüpft in die Rolle eines Söldners und verkloppt Aliens. Dabei setzt das Spiel auf ein System aus verschiedenen Leveln und viel Beute darin.

Warum lohnt sich das Spiel? Auch heute noch ist das Spiel trotz betagter Grafik ein unterhaltsamer Titel, besonders mit Freunden. Denn anstatt allein könnt ihr euch auch mit bis zu vier Spielern in die Gefechte stürzen – sogar ein lokaler Koop ist möglich.

Ihr können aus einer von drei Klassen wählen, die einzigartige Fähigkeiten besitzen. Im Laufe des Spiel levelt man diese Klassen auf. Außerdem könnt ihr Ausrüstung sammeln, die man mit weiteren Items verbessern kann.

Ebenfalls mit dabei ist ein Drop-in-Multiplayer, der „Invasionen“ heißt: Dort können Spieler in die Partie von anderen einsteigen. Sie können sich aber auch gegen den Host stellen, ganz wie in „Dark Souls.“ Eure Mitspieler können euch also gemein in den Rücken fallen, wenn ihr nicht aufpasst.

Aliennation im PS Store für 4,99€ ( 19,99€ ), ihr spart 75%.

Brothers: A Tale of two Sons

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Starbreeze Studios | Plattform: Windows, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One| Release-Datum: 26. April 2020 | Modell: Buy2Play

Was ist Brothers: A Tale of two Sons? Es handelt sich um ein Action-Adventure. Zwei Brüder reisen durch eine mythologisch inspirierte Welt, um ihren Vater zu retten.

Warum lohnt sich das Spiel? Die Art der Steuerung ist bis heute einzigartig. Man steuert die beiden Brüder gleichzeitig, jeden jeweils über einen Stick und eine Schultertaste des Controllers.

Die Art der Steuerung ist auf der PS4 noch ein einmaliges Erlebnis und auch die Kombination des Gameplays mit dem Soundtrack und die emotionale Geschichte über die Geschwister, ist es Wert heute noch gespielt zu werden.

Brothers: a Tale of two Sons im PS Store für 3,99€ ( 19,99€ ), ihr spart 80%.

Magicka 2

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Pieces Interactive | Plattform: Windows, PS3, PS4 | Release-Datum: 26. Mai 2015 | Modell: Buy2Play

Was ist Magicka 2? Magicka 2 ist ein chaotischer Koop-Titel, in dem ihr als Zauberer einen Vampir durch eine abgedrehte Geschichte verfolgt. Die Fantasywelt mit dem Namen Midgård ist stark an die nordische Mythologie angelehnt. Die Grafik ist bunt und fröhlich.

Warum lohnt sich das Spiel? In Magicka kombiniert mehrere Magiearten zu neuen Zaubern, wer nicht aufpasst, bringt nebenbei sich oder seine Mitspieler versehentlich um, denn Friendly-Fire ist hier immer aktiv. Schnell noch einen neuen Zauber testen oder die Energie mit einem Verbündeten kreuzen? Eurer Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt und sollte doch einmal ein Mitspieler drauf gehen, dann wird er mit dem richtigen Zauber wieder ins Leben geholt.

Magicka setzt auf abgedrehten Humor und nimmt sich an keiner Stelle wirklich ernst. Wer sich darauf einlassen kann und chaotische Gefechte mit Freunden schätzt, der wird sich in der Welt von Magicka durchaus wohlfühlen.

Solltet ihr weniger auf Fantasy und mehr auf Science-Fiction und dicke Kanonen, aber einen ähnlichen Humor stehen, dann schaut euch unsere nächste Empfehlung „Helldivers“ an.

Magicka 2 im PS Store für 3,74 ( 14,99€ ), ihr spart 75%.

Helldivers

Genre: Top-Down-Shoot’em up | Entwickler: Arrowhead Game Studios | Plattform: Windows, PS3, PS4 | Release-Datum: 3/4. März 2015 (PS4) | Modell: Buy2Play

Was ist Helldivers? Helldivers ist ein Top-Down-Shoot’em up, bei dem ihr euch durch eine von Aliens und Starship Troopers inspirierte Sciencefiction-Welt ballert.

Warum lohnt sich das Spiel? Helldivers ist am ehesten noch mit Aliennation zu vergleichen, setzt aber stark auf Humor. Die Spieler sind Mitglied der „Über-Erde“ und diese wird von einer gelenkten Demokratie geführt. Als Helldivers bekämpft man Aliens, die die Über-Erde bedrohen. Der satirische Humor verteilt viele Seitenhiebe.

Die Kämpfe sind chaotisch und Friendly-Fire ist aktiviert, was in kooperativen Kämpfen schnell für Spaß und Chaos sorgt. Vor den Kämpfen kann man sich mit Waffen und anderen Items ausrüsten, die in den Kämpfen verwendet werden können.

Solltet ihr doch einmal alleine spielen und braucht plötzlich Hilfe, könnt ihr mit einem Hilfesignal zufällige Mitspieler in eure Mission einladen.

Helldivers im PS Store für 4,99 € ( 19,99€ ), ihr spart 75%

Destiny 2 – Forsaken

Genre: MMO-Shooter | Entwickler: Bungie | Plattform: PC, PS4, Xbox One, Stadia | Release-Datum: 06. September 2017 | Modell: Buy2Play

Was ist Destiny 2? Destiny 2 ist ein First-Person-Shooter. Er verknüpft die Aspekte Loot, RPG und soziale Interaktion miteinander. Und das Beste daran ist: Destiny 2 kostet in seiner Grundfassung nichts.

Warum lohnt sich das Spiel? Mittlerweile hat in Destiny 2 die Season 10 angefangen, in der viele Spieler noch ein paar Überraschungen erwarten. Und auch sonst wird der Shooter stetig mit frischen Inhalten versorgt.

Die Raids und Dungeons könnt ihr kooperativ bestreiten und wem das von euch zu langweilig ist, der kann sich ins PvP stürzen. Das Sammeln von Ausrüstung beschäftigt dabei über einen langen Zeitraum.

Destiny 2 ist zwar grundsätzlich kostenlos, wer aber tiefer in das Spiel einsteigen will, der braucht die Erweiterungspacks. Und eins davon ist derzeit im Angebot:

Destiny 2 – Forsaken im PS Store für 14,99€ ( 24,99€ ), ihr spart 33%

Payday 2 Crime Wave Edition

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: Overkill Software | Plattform: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch | Release-Datum: 13./14. August 2013 | Modell: Buy2Play

Was ist Payday 2? Payday 2 ist ein Ego-Shooter, bei dem ihr gemeinsam mit anderen Spielern Banken oder andere Orte überfällt. Die Missionen selbst sind zusammenhangslos, der Shooter-Spaß steht im Vordergrund.

Warum lohnt sich das Spiel? Wer auf spaßige und unkomplizierte Action steht, der sollte sich Payday 2 ansehen. Es lohnt sich sowohl allein als auch mit Freunden. Bis zu vier Spieler könnt ihr gemeinsam Raubüberfälle starten und eure kriminelle Seite ausleben.

In der Crime Wave Edition sind übrigens sämtliche DLCs enthalten, dazu gehören Charaktere und Raubüberfälle, sogenannte Heists.

Payday Crime Wave Edition im PS Store für 7,99 (49,99), ihr spart 85%.

Bonus: The Banner Saga Trilogie

Genre: Taktisches Rollenspiel | Entwickler: Stoic Studio | Plattform: PC, PS4, Xbox One, Android/iOS | Release-Datum: 14. Januar 2014 (Banner Saga 1) | Modell: Buy2Play

Was ist The Banner Saga? The Banner Saga ist ein Einzelspieler-Rollenspiel, in welchem man eine Gruppe Personen durch eine interaktive Geschichte führt. Das Spiel ist nordisch mythologisch angehaucht und kommt einmal völlig ohne bekannte Fantasy-Elemente aus.

Warum lohnt sich das Spiel? The Banner Saga erzählt über drei Spiele hinweg ein packende und atmosphärische Geschichte. Das Ganze ist mit Survival-Gameplay gepaart, was das Spiel außerdem fordernd macht.

Die Geschichte ist zwar grundsätzlich linear, viele Ereignisse der Geschichte werden dabei von den Entscheidungen des Spielers beeinflusst. Entscheidet ihr euch an einer Stelle der Story für einen bestimmten Weg, so ist der andere für euch versperrt – auch ein Grund das Spiel später noch einmal zu spielen. Die rundenbasierenden Kämpfe sind teilweise echt knackig und die Trilogie enthält die gesamte Geschichte in einem Paket.

The Banner Saga Trilogie im PS Store für 19,99 ( 49,99€ ), ihr spart 60%.

Ihr wollt wissen, welche Spiele derzeit kostenlos in PlayStation Plus enthalten sind? MeinMMO stellt euch die PS Plus Spiele im Mai 2020 vor und erklärt, ob sich die Spiele und das Abo lohnen.