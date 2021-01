[…] Klar nerven mich auch viele Quests in den aktuellen Spielen, aber dabei vor allem die Präsentation und weniger das Gameplay. Wenn ich als drachentötender Weltenretter mich von einem faulen Bauern herumkommandieren lassen muss und ihm zehn Wildschweineohren und fünf Wolfsherzen bringe, fühlt sich das einfach belanglos an. […]

Die freie Wahl der Beschäftigungen würde sich beim MMORPG ohne Quests entsprechend dann auch auf das Rollenspiel ausweiten. In den Kommentaren wurden auch das Argument gebracht, dass die Spieler in dem Fall selbst kreativ werden und im Rollenspiel eigene Stories schreiben können.

Conan Exiles ist doch so ein „MMO“ das nahezu ohne Quests auskommt. Man setzt sich selbst Ziele, sandboxt, macht Roleplay, Bauen, Craften, Tiere fangen, züchten, etc. Die Hintergrundgeschichte ist doch nur über Zettelchen und Environmental Storytelling vorhanden.

Die Spieler würden sich in dem Fall selbst die Beschäftigung suchen, die ihnen am meisten zusagt und sich nicht auf die Quests verlassen, die von dem Spiel vorgegeben sind. Wie in Sandbox-Games nur eben als MMORPGs verpackt.

Das MMORPG müsste den Spielern in dem Fall anstelle der Quests andere Systeme bieten, mit denen sie sich beschäftigen könnten. Dazu gehören zum Beispiel eine spaßige Loot-Spirale oder ein Ressourcen- und Crafting-System mit einem Markt, in dem sich die Spieler austoben können.

