Ihr wollt kein Vermögen für ein Gaming-Headset ausgeben? Dann dürfte Sharkoons Skiller genau richtig für euch sein

Mit dem Sharkoon Skiller SGH40W bekommt ihr ein Gaming-Headset mit ohnehin starkem Preis-Leistungs-Verhältnis aktuell besonders günstig.

Gute Gaming-Headsets können durchaus hochpreisig sein, doch das muss nicht sein: Mit dem gut bewerteten Sharkoon Skiller SGH40W gibt es bei Amazon gerade ein kabelloses Modell um 16 Prozent reduziert zum bisherigen Tiefstpreis.

So günstig gab es das bisher noch nicht. Das Angebot ist allerdings zeitlich und mengenmäßig begrenzt. Aktuell sind 9 Prozent der Aktionsware vergriffen (Stand: 18:00 Uhr, 07.02.).

Günstiges Gaming-Headset: Das bietet das Sharkoon Skiller SGH40W

Sharkoon verspricht beim Skiller SGH40W dank kraftvoller 53-mm-Treiber satte Mitten und tiefen Bass. Dabei lässt es sich wahlweise per USB-Adapter mit latenzarmem 2,4-GHz-Funk oder klassisch kabelgebunden betreiben, falls der Akku mit bis zu 35 Stunden Laufzeit mal leer ist.

Hybrid-Ohrpolster sollen für langanhaltenden Tragekomfort sorgen, während das abnehmbare und omnidirektionale Mikrofon mit Pop-Schutz sowie ENC für klare Sprachübertragung ohne störende Nebengeräusche sorgen soll.

Die Steuerung von Lautstärke und Co. erfolgt über Bedienelemente direkt am Headset. Im Lieferumfang befindet sich neben beiliegenden Audiokabeln auch ein USB-Ladekabel zum Aufladen. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon.

Gaming-Headset Sharkoon Skiller SGH40W im begrenzten Amazon-Angebot für nur 58,90 Euro statt 69,90 Euro

Rezensionen und Test: So gut ist das Sharkoon Skiller SGH40W Gaming-Headset

In drei Rezensionen bei Amazon wird das Headset mit durchschnittlich 4,2 von 5 Sternen unter anderem als Solides Budget-Wunder ohne Firlefanz” sowie “Unglaublich gut – und nicht nur für den Preis! betitelt. Lediglich eine Bewertung sieht es durchschnittlich, vor allem beim Mikro-Sound.

Auch im Test, unter anderem bei Hardwarezoom, kam das Sharkoon Skiller SGH40W mit einer Wertung von 90 Prozent fast durchweg gut an und erhielt viel Lob, ohne große Abstriche:

[…] Wer ein komfortables, ordentlich klingendes und preislich attraktives Wireless-Headset mit breiter Kompatibilität sucht und mit kleinen Abstrichen im Mittelton leben kann, macht hier wenig falsch!

Hardwarezoom
Pro
  • wertige Verarbeitung
  • zeitloses Design
  • klare Höhen
  • recht kräftiger und dynamischer Bass
  • latenzarme Funktechnik (Dongle)
  • ordentliche Akkulaufzeit
  • analoger Betrieb möglich
  • ausreichend lange Kabel im Lieferumfang
  • hoher Tragekomfort
  • abnehmbares Mikrofon inkl. Pop-Filter
  • sehr gute Sprachqualität
  • einfache Bedienung direkt am Gerät
  • geeignet für PC, Konsolen und mobile Endgeräte
  • Preis
Contra
  • Mitten könnten präsenter sein
  • keine Schnellladefunktion
  • kein Bluetooth
Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision – ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
