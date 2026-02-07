Ihr wollt kein Vermögen für ein Gaming-Headset ausgeben? Dann dürfte Sharkoons Skiller genau richtig für euch sein

Mit dem Sharkoon Skiller SGH40W bekommt ihr ein Gaming-Headset mit ohnehin starkem Preis-Leistungs-Verhältnis aktuell besonders günstig.

Gute Gaming-Headsets können durchaus hochpreisig sein, doch das muss nicht sein: Mit dem gut bewerteten Sharkoon Skiller SGH40W gibt es bei Amazon gerade ein kabelloses Modell um 16 Prozent reduziert zum bisherigen Tiefstpreis.

So günstig gab es das bisher noch nicht. Das Angebot ist allerdings zeitlich und mengenmäßig begrenzt. Aktuell sind 9 Prozent der Aktionsware vergriffen (Stand: 18:00 Uhr, 07.02.).

Günstiges Gaming-Headset: Das bietet das Sharkoon Skiller SGH40W

Sharkoon verspricht beim Skiller SGH40W dank kraftvoller 53-mm-Treiber satte Mitten und tiefen Bass. Dabei lässt es sich wahlweise per USB-Adapter mit latenzarmem 2,4-GHz-Funk oder klassisch kabelgebunden betreiben, falls der Akku mit bis zu 35 Stunden Laufzeit mal leer ist.

Hybrid-Ohrpolster sollen für langanhaltenden Tragekomfort sorgen, während das abnehmbare und omnidirektionale Mikrofon mit Pop-Schutz sowie ENC für klare Sprachübertragung ohne störende Nebengeräusche sorgen soll.

Die Steuerung von Lautstärke und Co. erfolgt über Bedienelemente direkt am Headset. Im Lieferumfang befindet sich neben beiliegenden Audiokabeln auch ein USB-Ladekabel zum Aufladen. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon.

Gaming-Headset Sharkoon Skiller SGH40W im begrenzten Amazon-Angebot für nur 58,90 Euro statt 69,90 Euro

Rezensionen und Test: So gut ist das Sharkoon Skiller SGH40W Gaming-Headset

In drei Rezensionen bei Amazon wird das Headset mit durchschnittlich 4,2 von 5 Sternen unter anderem als “Solides Budget-Wunder ohne Firlefanz” sowie “Unglaublich gut – und nicht nur für den Preis!“ betitelt. Lediglich eine Bewertung sieht es durchschnittlich, vor allem beim Mikro-Sound.

Auch im Test, unter anderem bei Hardwarezoom, kam das Sharkoon Skiller SGH40W mit einer Wertung von 90 Prozent fast durchweg gut an und erhielt viel Lob, ohne große Abstriche:

[…] Wer ein komfortables, ordentlich klingendes und preislich attraktives Wireless-Headset mit breiter Kompatibilität sucht und mit kleinen Abstrichen im Mittelton leben kann, macht hier wenig falsch! Hardwarezoom

Pro wertige Verarbeitung

zeitloses Design

klare Höhen

recht kräftiger und dynamischer Bass

latenzarme Funktechnik (Dongle)

ordentliche Akkulaufzeit

analoger Betrieb möglich

ausreichend lange Kabel im Lieferumfang

hoher Tragekomfort

abnehmbares Mikrofon inkl. Pop-Filter

sehr gute Sprachqualität

einfache Bedienung direkt am Gerät

geeignet für PC, Konsolen und mobile Endgeräte

Preis Contra Mitten könnten präsenter sein

keine Schnellladefunktion

kein Bluetooth

Weitere Angebote: Nintendo Switch 2, OLED-TV, Mehrwertsteuer-Aktion und WoW: Midnight

Weitere aktuelle Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr teils ordentlich sparen könnt, findet ihr auch auf unserer Übersichtsseite mit vielen spannenden und lohnenden Deals.

Mit dabei ist sind unter anderem die Nintendo Switch 2 im günstigen Bundle mit Mario Kart World und ein 77 Zoll großer OLED-TV mit Cashback von LG zum bisher niedrigsten Preis.

Zudem läuft eine Mehrwertsteuer-Aktion mit Sparpotenzial bei MediaMarkt und ihr könnt euch auch ein informatives GameStar-Sonderheft zur World-of-Warcraft-Erweiterung Midnight schnappen.