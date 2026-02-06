Switch 2 mit Mario Kart zum historischen Tiefstpreis: Endlich ist sie günstig!

Switch 2 mit Mario Kart zum historischen Tiefstpreis: Endlich ist sie günstig!
Anzeige

Sichert euch die Nintendo Switch 2 inklusive Mario Kart World jetzt zum absoluten Spitzenpreis bei MediaMarkt! Dank der aktuellen Mehrwertsteuer-Aktion ist das Bundle so günstig wie nie zuvor.

Endlich ist der Preis der Nintendo Switch 2 da angekommen, wo wir ihn haben wollen! Wer bisher gezögert hat, bekommt nun das ultimative Bundle mit Mario Kart World zum absoluten Bestpreis geliefert. Dank der Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt spart ihr jetzt ordentlich und holt euch die neue Konsole so günstig wie nie zuvor nach Hause.

Holt euch das Switch 2-Bundle mit Mario Kart World bei MediaMarkt!

Nintendo Switch 2 mit Mario Kart World jetzt günstig bei MediaMarkt!

Wir alle wissen, dass die Nintendo Switch 2 eine großartige Konsole ist. Sie hat sich längst im Wohnzimmer etabliert und gezeigt, dass 4K-Grafik und mobiles Gaming Hand in Hand gehen. Aber wir wissen auch, dass der Preis für das Premium-Paket lange Zeit ziemlich stabil – und für manchen Geldbeutel schlicht zu hoch – war. Doch das Warten hat sich ausgezahlt! Im Rahmen der aktuellen MediaMarkt MwSt-Aktion ist der Preis für das Bundle mit Mario Kart World so tief gefallen, dass man eigentlich nicht mehr nein sagen kann. Quasi der Moment, auf den alle Schnäppchenjäger gewartet haben.

Display-Duell: 1080p und HDR statt Pixelbrei

Wenn ihr die Switch 2 neben die alte Konsole legt, fällt der Unterschied sofort ins Auge. Während der Vorgänger mobil oft mit 720p kämpfte, strahlt euch hier ein 7,9-Zoll-LCD-Display mit voller 1080p-Auflösung entgegen. Das Bild ist nicht nur größer, sondern dank HDR-Unterstützung auch deutlich lebendiger.

  • Der Clou: Wo das alte Modell bei 60 fps (Bildern pro Sekunde) aufhörte, liefert die Switch 2 jetzt bis zu 120 fps.
  • Das Ergebnis: Bewegungen sind so flüssig, dass sich Mario Kart World fast wie ein völlig neues Genre anfühlt.

Performance, die man sieht und spürt: 4K-Gaming im Wohnzimmer

Der größte Kritikpunkt am Vorgänger war oft die Performance am Fernseher. Die Switch 2 räumt damit radikal auf. Dank der verbesserten Hardware genießt ihr eure Spiele im Dock-Modus in brillanter 4K-Auflösung. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn ihr auf einem großen Screen zockt.

Zusätzlich hat Nintendo den internen Speicher von mickrigen 32 oder 64 GB auf stolze 256 GB vervierfacht. Das bedeutet: Mehr Spiele gleichzeitig installiert haben und dank der neuen Architektur deutlich schnellere Ladezeiten genießen. Während eure Freunde auf der alten Switch noch im Ladebildschirm hängen, seid ihr in Mario Kart World also schon in der zweiten Runde.

Schnappt euch das Switch 2-Bundle mit Mario Kart World bei MediaMarkt!

Mario Kart World: Warum dieses Bundle andere Bundles lahm aussehen lässt

Mit der Switch 2 hat Nintendo auch das Racing-Genre neu erfunden. In Mario Kart World seid ihr nicht mehr auf geschlossene Rennstrecken beschränkt. Ihr erkundet eine riesige, offene Welt auf einem ausgedehnten Kontinent. Alles ist miteinander verbunden: Ihr jagt über grasgrüne Ebenen, durch belebte Metropolen und bis hin zu riesigen Vulkanen.

  • Massenstart: Erstmals können bis zu 24 Fahrer gleichzeitig auf die Piste.
  • K.-o.-Tour-Modus: Ein echter Nervenkitzel, bei dem nach jedem Checkpoint die letztplatzierten Fahrer ausscheiden.
  • Freies Fahren: Erkundet die Welt in eurem eigenen Tempo und entdeckt versteckte Abkürzungen und Geheimnisse.

Die beste Zeit für ein Switch-Upgrade ist jetzt

Die Switch 2 ist in jedem Bereich – vom Display über die Controller bis hin zur Prozessorleistung – der alten Konsole haushoch überlegen. Durch die MwSt-Aktion bei MediaMarkt fällt nun die letzte Hürde: der Preis. Ihr bekommt das Bundle aus modernster Konsole und dem Open-World-Hit Mario Kart World zum historischen Tiefstpreis. Wer jetzt noch wartet, verpasst schon jetzt eines der besten Angebote des Jahres.

Sichert euch das Switch 2-Bundle mit Mario Kart World bei MediaMarkt!
Unser Deal-Ticker informiert euch jederzeit über die spannendsten Tech- und Gaming-Angebote. Wenn ihr die besten Rabatte und Aktionen künftig nicht mehr verpassen wollt, seid ihr dort an der richtigen Adresse!

