Wir alle haben die eine oder andere Macke, auch beim Spielen. MeinMMO-Autor Andreas Bertits muss beispielsweise vor dem Spielen erst einmal ausprobieren, ob das Spiel mit Ultra-Details läuft und seine Grafikkarte in die Knie zwingt.

Darum ist Grafik nicht alles aber trotzdem wichtig: Grafik ist nicht alles, gehört aber doch zu einem Spiel dazu. Auch, wenn ich mit Strichmännchen in den Ultima-Spielen aufgewachsen bin und ich Titel wie Valheim dafür feiere, wieder mehr meine Fantasie anzuregen, weil sie eben nicht auf High-End-Grafik setzen, so ist mir die Optik in modernen Spielen schon wichtig.

Wenn ein neues Spiel erscheint, dann möchte ich es im Grunde so erleben, wie die Entwickler es sich wohl vorgestellt haben. Ich gehe einfach davon aus, dass ein Team nicht die niedrigste Detailstufe als die Art ansieht, wie ihr neuestes Werk erlebt werden soll.

Valheim hat zwar keine High-End-Grafik, doch auch hier muss ich die Details hochschrauben.

Kein Spielstart ohne Hochschrauben der Detailstufen

Das ist meine Macke: Bevor ich überhaupt damit anfangen kann, ein Spiel zu starten, steht bei mir immer erst der Gang ins Spielmenü an. Dort in den Optionen stelle ich alle Grafikeinstellungen auf Ultra, da ich das neue Abenteuer in voller Grafikpracht genießen möchte.

Starte ich also beispielsweise The Elder Scrolls Online oder auch Black Desert Online, dann führt mich mein Weg zuerst ins Spielmenü und ich schalte alle Details auf die höchstmögliche Stufe.

Jetzt muss ich erst schauen, wie der Titel läuft. Ruckelt das Spiel stark, dann sinkt meine Laune. Es enttäuscht mich, wenn ich die Qualitätseinstellungen herunterschrauben muss, um mein neues Spiel angenehm erleben zu können. Und angenehm bedeutet für mich einfach, es mit allen Details auf Maximum spielen zu können. Selbst, wenn der Lüfter der Grafikkarte aufheult. Dann drehe ich einfach den Sound höher oder nutze ein Headset.

Funktioniert das nicht, dann ist das zwar kein Beinbruch und spiele trotzdem. Dennoch ärgert es mich, wenn ich nicht mit Ultra-Details spielen kann. Ich habe dann trotzdem Spaß, denn irgendwann verfliegt der Ärger und ich denke nicht mehr so oft darüber nach, vielleicht doch nochmal hier und da an den Einstellungen zu schrauben und noch ein wenig mehr aus der Grafik herauskitzeln zu können.

Es ist ja nicht so, dass Spiele mit moderaten oder hohen Details so viel schlechter aussehen. Ultra bedeutet doch oft, einige Zusatzeffekte genießen zu können. Die Schatten sind etwas weicher, Reflexionen im Wasser realitätsnäher und die Texturen in der Nähe detaillierter. Das ist nichts, was den Spielspaß enorm steigern würde.

Wing Commander ist schuld

Daher kommt diese Macke: In den 1990er-Jahren legte das Entwicklerstudio Origin mit seinen Spielen die Messlatte für Grafik und Präsentation eines Titels extrem hoch. Im Grunde war für jedes neue Spiel in der Ultima- oder Wing-Commander-Reihe ein neuer PC fällig.

Das erste Wing Commander aus dem Jahr 1990 nutzte sogenanntes Expanded Memory. Zu jener Zeit besaßen PCs meist nur 640 KB an Arbeitsspeicher und konnten nur diesen problemlos verwalten. Wer jedoch über mehr RAM verfügte, durfte dieses als Extended Memory (XMS) oder Expanded Memory (EMS) ansteuern, wovon einige Spiele profitierten.

In Wing Commander führte dies zu einer besseren Grafik. Im Cockpit der Raumschiffe waren so die Hand des Piloten mit Steuerknüppel und bei Gesprächen die Gesichter der Flügelmänner auf dem Display zu sehen. Sogar Explosionen sahen spektakulärer aus und es flogen mehr Trümmer durchs All, wenn ein Feind zerstört wurde.

Um EMS im Spiel zu nutzen, musste die Datei EMM386.exe geladen werden, die aber nur ab einem Computer mit Intel 386er-CPU funktionierte – Anfang der 1990er-Jahre absolute High-End-Gaming-PCs.

Damals besaß ich aber noch das Vorgängermodell, einen 286er. Mein Kumpel dagegen spielte schon mit einem 386er und ich konnte Wing Commander einfach nicht richtig genießen, weil ich die Hand des Piloten und die Gesichter der Flügelmänner bei mir nicht sah. Ich spielte das Weltraumspiel daher erst, als ich auf einen 386er umsteigen konnte.

Irgendwie ist es daraufhin für mich zur Gewohnheit geworden, bei einem Spiel zuerst in das Menü zu gehen und alle Grafikoptionen in die Höhe zu treiben, bevor ich überhaupt daran denke, richtig zu loszulegen.

Ich freue mich derzeit schon besonders auf das Rollenspiel Crimson Desert, welches aktuellen Plänen zufolge noch 2021 erscheinen soll. Dass die Entwickler bei Pearl Abyss Spiele mit fantastischer Grafik erschaffen können, haben sie ja schon mit Black Desert Online gezeigt. Der erste Trailer von Crimson Desert sieht meiner Meinung nach sogar noch besser aus. Diese detailreiche Welt muss ich einfach mit Ultra-Grafikeinstellungen erkunden.

Daher weiß ich schon jetzt, dass ich zuerst die Grafikdetails hochschrauben werde, sobald ich das Rollenspiel zum ersten Mal starte. Meine Grafikkarte tut mir jetzt schon leid …

