Meine Gaming-Macke stiehlt mir meine Lebenszeit – Geht’s euch auch so?

Cortyn verliert viel Lebenszeit durch eine Gaming-Eigenart. Credits müssen immer bis zum Ende geschaut werden – jedes verdammte Mal.

Hand aufs Herz. Jeder hat beim Gaming doch die eine oder andere Macke, die nicht so ganz rational zu erklären ist. Manch einer muss sein Inventar in World of Warcraft immer alphabetisch sortieren, andere können Städte nur verlassen, wenn sie in Final Fantasy mindestens 99x Potions und 99x Gegengift dabei haben, denn alles andere wäre total unsicher.

Ich hab’ auch so eine Macke und sie stiehlt mir meine Lebenszeit:

Ich muss mir bei jedem Spiel die Credits vollständig anschauen.

Ja, richtig gelesen. Diese Textwände mit den ganzen Entwickler-Namen, die in unendlicher Länge über den Bildschirm fahren und nur in den seltensten Fällen durch irgendwelche Bilder aufgehübscht werden.

Vergeudete Lebenszeit beim Credit-Betrachten.

Zeitverschwendung, die ich nicht loswerde

Mir ist vollkommen klar, dass das absolute Zeitverschwendung ist. Diese langen Textwände, die gerne mal über 10 Minuten gehen und in denen zum Sound des Spiels sämtliche Beteiligten aufgelistet werden, die im Schneckentempo langsam über den Bildschirm scrollen. Ich kann einfach nicht anders und muss es mir ansehen.

Im Laufe der Jahre hat sich sogar gewandelt, warum ich mir das anschaue.

Ich kann heute nicht einmal mehr genau sagen, bei welchem Spiel das angefangen hat. Vermutlich war das bei irgendeinem meiner ersten Spiele, die ich damals zum ersten Mal „richtig“ durchgespielt hatte – das dürfte Grandia oder Final Fantasy IX gewesen sein.

Damals war mein Gedanke: „Das sind die Leute, die dich mit einem Spiel gerade mehrere Stunden unterhalten haben. Es ist anständig, sich deren Namen anzuschauen.“ Quasi eine Art Ehrerbietung an die Entwickler, die für meine Unterhaltung in den letzten Wochen verantwortlich waren.

Das geht sogar soweit, dass ich in der Zeit der Credits nicht mal bis zum Kühlschrank gehe, um mir ein neues Getränk zu holen. Nein, ich bleibe artig sitzen und schaue bis zum Ende.

Dass ich mir davon ohnehin keinen Namen merken kann und selbst beim Lesen die Namen davon schon wieder meinen Verstand verlassen, dürfte jedem klar sein.

Bei manchen Spielen, wie Final Fantasy X, lohnt das Abwarten sogar.

Und natürlich ist dieser Gedanke bescheuert. Mir war schon damals bewusst, dass es die Erschaffer vermutlich null juckt, ob ich ihre ganzen Namen gelesen habe. Ich saß ja auch nicht vor dem Fernseher und dachte mir „Ah, Sound-Designer XYZ, den Namen merke ich mir“. Drei Zeilen später hatte ich sowieso wieder alles vergessen – ich habe ja nicht mal versucht, mir das zu merken. Wozu auch?

Immerhin: Inzwischen haben viele Spiele das adaptiert, was man sonst vor allem aus den Marvel-Filmen kennt. Nach den Credits kommt noch eine zusätzliche Szene oder ein kleiner Teaser für eine mögliche Fortsetzung. Das erste Mal bewusst wahrgenommen hatte ich das damals bei Final Fantasy X. Das Ende war nämlich ziemlich traurig. Nach den drölf Millionen Entwickler-Namen, den Namen ihrer Haustiere, aller Nachbarn und sämtlicher Menschen, denen sie jemals begegnet sind oder gerne mal begegnen würden, kam da aber noch eine kleine Szene, die ein trauriges Ende in ein für mich positives wandelte.

Seitdem kann ich mir zumindest immer ganz leicht einreden, warum ich mir die Credits bei jedem Spiel antue. Immerhin könnte ja noch eine kleine Szene kommen – nicht wahr?

Ganz selten wird diese Eigenart sogar richtig belohnt. Es gibt eine Handvoll Spiele, die es schaffen, sogar in den Credits richtig zu fesseln und die daraus nochmal ein eigenes Spiel machen. Das bekannteste Beispiel dürfte hier „NieR: Automata“ sein, bei dem die Credits sich zu einem kleinen Shooter im Stil von Wing Commander wandeln. Da ist es den Entwicklern gelungen, den Credits durch dieses Mini-Spiel, den Soundtrack und die Anweisungen der Spieler-Charaktere so bedeutsam zu machen, dass man denkt „Holy Shit, das ist gerade die wichtigste Szene im ganzen Spiel!“ Doch das ist leider nur eine angenehme (und sehr verrückte) Ausnahme.

Auch jetzt, knapp 20 Jahre später, habe ich noch immer den Drang, die Credits anzuschauen und dabei nicht vom Bildschirm wegzugehen. Ich finde es innerlich noch immer irgendwie „unhöflich“ das überspringen zu wollen, nutze die Zeit aber inzwischen anders. Während die Namen vorbeirauschen, lasse ich das ganze Spiel in Gedanken noch einmal Revue passieren. Ich denke an die emotionalsten Szenen zurück, an die größten Schock-Momente oder einfach die besten Lacher. Oder ich denke darüber nach, warum genau ich mir das eigentlich jetzt gerade nochmal anschaue und komme dabei auf die Idee zu diesem Artikel.

Habt ihr auch so eine „Gaming-Macke“, die ihr euch einfach nicht erklären könnt und quasi bei jedem Spiel zum Vorschein kommt?