Ich habe meine besten Freunde in MMOs kennengelernt – Und ihr?

Einer der Kernaspekte von MMOs ist, dass man darin viele neue Leute treffen kann. Nutzt ihr diese soziale Seite von MMOs, um Bekanntschaften zu machen?

Habt ihr in einem Online-Match oder in einer MMORPG-Gruppe schon mal jemanden getroffen, bei dem es sofort „Klick“ gemacht hat? Eine fremde Person, mit der ihr so viel Spaß hattet, dass ihr sie vielleicht auf die Freundesliste gepackt und am nächsten Tag noch mal angeschrieben habt?

In MMOs zocken wir oft mit Leuten, die quasi am anderen Ende der Welt leben und die wir wahrscheinlich nie im Leben sehen werden. Aber dennoch kann es dazu führen, dass während gemeinsamer PvP-Runden in Destiny oder beim Raiden in WoW enge Freundschaften geknüpft werden.

Es ist auch nicht überraschend. Wenn man ohnehin schon das gleiche Game zockt, sind die Chancen hoch, dass man auch andere gemeinsame Hobbys und Interessen hat. Man kommt leichter ins Gespräch, ist offener und lockerer.

Plötzlich schreibt man die Person auch außerhalb des Spiels an und redet über private Sorgen, oder man beschließt sogar diese Person auch im echten Leben zu treffen, wie die Jungs, die ihren sterbenden Freund besucht haben.

Ich kenne solche Szenarien mittlerweile nur zu gut, denn so habe ich einige meiner besten Freunde kennengelernt.

My husband plays video games w/ a group of people he’s never met. Last week, one of them died. I’m overhearing them playing today in his honor; laughing, talking, reminiscing about their friend. Don’t ever tell me “online friends” aren’t real friends. Sending virtual hugs to all. — Trixie the Pixie 🧚‍♀️💕🏳️‍🌈 (@RnbwSprinkles) March 3, 2019

So war es bei mir: So richtig ging es bei mir mit Final Fantasy XI los, vorher waren „MMO-Freundschaften“ für mich ein eher seltsames Konzept. Meine Zeit in dem MMORPG ist mittlerweile über 10 Jahre her und dennoch habe ich einen der Freunde, die ich dort kennengelernt habe, erst vor einem Monat in Hamburg besucht.

Auch Final Fantasy XIV und Destiny haben mir viele neue starke Freundschaften gebracht. Mit meinen Leuten aus FFXIV schreibe, zocke und treffe ich mich regelmäßig. Mit einem Freund aus England, den ich in einer zufälligen Raid-Gruppe in Destiny getroffen habe, schicken wir uns immer noch jedes Jahr Weihnachtsgeschenke.

Auch wenn ich diese Leute nur selten oder gar nie sehe, sind sie für mich dennoch meine besten Freunde. Und ohne MMOs hätte ich sie nie kennengelernt.

Und wie sieht’s bei euch aus? Habt ihr online schon Freunde getroffen, mit denen ihr jetzt dauerhaften Kontakt haltet? Oder sind es immer nur flüchtige Bekanntschaften, mit denen man sich zwar gut versteht, aber nicht richtig fest befreundet ist? Sucht ihr überhaupt Kontakt zu fremden Leuten in MMOs? Erzählt mal.

Wenn ihr gerne Freunde in MMOs finden würdet, aber nicht wisst wie, dann haben wir für euch einen sehr ernsten Guide dazu.