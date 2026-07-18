Ich habe für über 600 Euro Controller für den PC gekauft und mein Favorit steht fest

Die Wahl eines Eingabegerätes ist für einen Gamer enorm wichtig. Schließlich nutzen wir sie täglich bei unserem Lieblingshobby und verbringen viel Zeit mit ihm. Da kommt es unter anderem auf Ergonomie, Funktionalität und Featureset an. Unser Tech-Autor Jan Hartmayer hat mittlerweile dutzende Gamepads durchprobiert und seinen Favoriten gefunden.

Ich bin leidenschaftlicher PC-Gamer und zocke viel mit Maus und Tastatur. Trotzdem gibt es einige Spielgenres wie Soulslikes, Party-Games und Rennspiele, die ich nicht ohne Controller genießen kann. Hier fühlt es sich einfach falsch an, eine Tastatur zu benutzen.

Deswegen bin ich seit Jahren auf der Suche nach dem perfekten Gamepad. Früher dachte ich, ein klassischer Xbox-Controller ist alles, was ich jemals brauchen werde. Doch heute weiß ich es besser. Von 15-Euro-No-Names bis zu teuren 180-Euro-Premium-Geräten wie dem Xbox-Elite habe ich alles ausprobiert.

Die Geräte konnte ich zwar alle an meiner Hardware nutzen, doch 100 Prozent zufrieden war ich immer noch nicht. Etwas fehlte noch. Entweder stimmte die Ergonomie nicht, die Sticks fühlten sich komisch an, oder andere Geräte hatten bessere Zusatzfunktionen.

Schlussendlich bin ich dann bei Valves neuster Innovation, dem Steam Controller, gelandet.

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Trackpads sind ein Gamechanger

Ich habe Valves Gamepad nun einige Zeit getestet und folgende Punkte gefallen mir:

Die Trackpads sind super. Mit ihnen kann ich Menüs navigieren, ohne Tastatur anständig tippen und er hat einen Maus-Ersatz dabei, den die meisten anderen Geräte schlichtweg nicht mitsichbringen.

Das Gefühl in der Hand ist sehr angenehm. Ich hatte erst Angst, dass meine Hände zu klein für das große Gamepad wären, doch nach vielen Stunden kann ich sagen: Er passt wie angegossen.

Das Steam-Ökosystem ist fantastisch. Wer gerne seine Steam-Bibliothek am Fernseher nutzt, profitiert durch die bedienungsfreundliche Software doppelt.

Die Konnektivität ist mit dem mitgelieferten Ladepuck super einfach. Einmal anstecken und schwupps ist das Gerät verbunden. Kein abbrechendes Bluetooth-Signal, das erst gepaired werden muss.

Doch überzeugen mich die Punkte zwar, den Steam-Controller meinen Favoriten zu nennen, perfekt ist es aber trotzdem nicht. Es gibt einige Punkte, die verbesserungswürdig sind:

Der Preis von 100 Euro ist hoch und es gibt viele Budget-Varianten, die bis auf die Trackpads ein gleiches oder je nach persönlicher Präferenz sogar besseres Erlebnis bieten.

Die Verfügbarkeit ist grauenhaft (Stand 15.07.2026). Das liegt daran, dass Valve nicht mit den Vorbestellungen vom Release im Mai hinterkommt und es eine lange Zeit dauern kann, bis man sein Gerät in den Händen hält.

Die ABXY-Knöpfe fühlen sich etwas schwammig an und hätten meiner Meinung nach hochwertiger sein können. Dasselbe gilt für das Steuerkreuz, doch da ist der Effekt nicht ganz so schlimm.

Mir hat der Controller so gut gefallen, dass ich ihn gleich viermal für mein Couch-Setup bestellt und anschließend mit Skins bestückt habe.

Fast perfekt

Nichtsdestotrotz ist der Controller für mich ein idealer Begleiter für meine täglichen Gaming-Sessions. Er ist mein absoluter Favorit und ich hoffe, dass er langlebig ist und meinen nächsten Elden-Ring-Run mit mir gemeinsam durchsteht.



Weiterhin wünsche ich mir in künftigen 2.0-Versionen noch mehr Features wie zum Beispiel verbesserte Vibrationseffekte, wie es der DualSense von Sony schon seit Jahren besitzt. Auch fände ich es schön, wenn die ABXY-Tasten farblich angepasst und ausgetauscht werden könnten. Ein Grün-, Gelb-, Blau-, Rot-Muster sieht bestimmt super aus.

Aber nicht jeder kann und will Valves neuestes Eingabegerät kaufen. Für viele ist der Preis zu hoch oder die Verfügbarkeit ist nicht gegeben. Außerdem hat nicht jeder dieselben Präferenzen und hat andere Ansprüche an ein Gamepad. Genauso wie mein Kollege Benedikt: Vergesst den Steam Controller: Hier sind 4 Alternativen, die besser, günstiger und bereits verfügbar sind.

Was ist euer Lieblingscontroller? Oder schwört ihr auf Tastatur und Maus? Was denkt ihr über den Steam Controller? Ist er sein Geld wert oder nur teuer? Schreibt es uns in die Kommentare!