Ein Shooter auf Steam macht euch zum Actionhelden, aber in einem Spielzeugladen

Fandet ihr als Kind auch die Vorstellung interessant, wie es wäre, in einem riesigen Spielzeugladen zu übernachten und alles machen zu können, worauf ihr Lust habt? Oder wolltet ihr euer Kinderzimmer auch mal aus der Perspektive von euren Actionfiguren sehen? Ein Shooter auf Steam machts möglich!

Um welches Spiel geht es? Hypercharge: Unboxed ist ein Shooter, der euch als Actionfigur beispielsweise in einem Spielzeugladen oder einem Kinderzimmer kooperativ oder im PvP spielen lässt.

Der Shooter wird von einem kleinen Studio namens Digital Cybercherries entwickelt, das aus lediglich fünf Mitarbeitern besteht und sich mit dem verrückten Titel einen Kindheitstraum erfüllen möchte.

Hypercharge: Unboxed erschien bereits 2020 auf Steam, erhielt in den vergangenen Tagen jedoch neue Aufmerksamkeit auf Twitter.

Vom Spielzeugladen bis ins Kinderzimmer

Worum geht es in dem Spiel? In Hypercharge: Unboxed schlüpft ihr in die Haut – oder besser gesagt in das Plastik – einer Spielzeugactionfigur. Diese könnt ihr sogar auf unterschiedliche Weise optisch anpassen und in gewisser Weise euren eigenen Spielzeughelden kreieren.

Mit der von euch verkörperten Actionfigur stürzt ihr euch anschließend in verschiedene Spielzeug-Schlachten. Eine davon erlebt ihr in dem Online- sowie dem lokalen Offline-Koop. Dort spielt ihr mit bis zu vier Spielern gegen die KI und beschützt euer Missionsziel: den Hypercore.

Dabei verdient ihr EP, schaltet Skins zum Anpassen eurer Actionfigur und der Waffe frei. Außerdem erspielt ihr euch Geschütze, Fallen und Mauern, mit denen ihr eure Verteidigungsstellung auf einer von 10 unterschiedlichen Karten aufbaut.

Die Karten sind dabei allerlei Orte, an denen man Spielzeug finden kann. Dazu zählen neben einem Spielzeugladen und einem Kinderzimmer auch der Garten einer Familie sowie die Küche, in der das Kind mal wieder seine Actionfiguren liegen ließ.

Auch der Garten hinterm Haus ist eine Map in Hypercharge: Unboxed

Nostalgie und Kindheitserinnerungen in einem Shooter

Was macht Hypercharge: Unboxes besonders? Wenn wir uns die Bewertungen von Hypercharge: Unboxed auf Steam anschauen, dann scheint der Shooter genau dadurch zu einem besonderen Erlebnis zu werden, wonach es bereits im Trailer aussieht.

Wer als Kind gerne mit Actionfiguren spielte, die „Toy Story“-Filme mochte oder mit seinen Eltern gerne in Spielzeugläden ging, dem könnte das Design von Hypercharge gefallen.

Generell besticht der Shooter durch das nostalgische Gefühl an Kindheitserinnerungen und dem damit verbundenen Charm von Spielzeugläden und unaufgeräumten Kinderzimmern.

Das Spiel wirkt wie ein Trip in die Vergangenheit. Doch statt eines Einzelspieler-Erlebnisses stürzt ihr euch mit euren Freunden in actionreiche Multiplayer- oder Koop-Schlachten.

„Ein nahezu perfektes Spiel an, das definitiv den Spaß der Kindheit einfängt“

Was sagen die Spieler? Hypercharge: Unboxed hat auf Steam zwar erst 1.908 Bewertungen (Stand 05. Juli 2022), doch davon sind 91 % positiv. Das spiegelt sich auch in den Formulierungen der Spieler wider:

mossiprose via Steam: „Es ist toll. Ich genieße es jedes Mal, wenn ich spiele. Meine Kinder mögen es auch. Es macht Spaß.“

Mercenary542 via Steam: „Ziemlich nettes kleines Spiel. Erinnert mich an Spiele wie die „Green Plastic Army Men“-Serie von 3DO.“

Bats via Steam: „Ich habe die Demo gespielt und war so begeistert, dass ich das Spiel einfach kaufen musste! Es wurde so viel Herzblut in dieses Spiel gesteckt. Die Grafik ist unglaublich und weckt viele nostalgische Erinnerungen an das Spielen mit Actionfiguren als Kind.“

Prof. Blowhole via Steam: „Ein lustiges Spiel, das man mit Freunden spielen kann, wenn man sich nostalgisch an die Kindheit erinnert fühlt. Es gibt einem wirklich das Gefühl, ein Spielzeug zu sein, das auf andere Spielzeuge schießt.“

Taycat via Steam: „Hypercharge fühlt sich wie ein nahezu perfektes Spiel an, das definitiv den Spaß der Kindheit einfängt, wenn man mit seinen Spielzeugen und Actionfiguren spielt.“

360.000 Likes in unter einem Tag

Wie reagieren die sozialen Netzwerke auf das Spiel? In einem Thread auf Twitter, der sich mit Hypercharge: Unboxed und den Entwicklern beschäftigt, sind weitere positive Eindrücke zu lesen. Dieser Thread hat 20 Stunden nachdem er gepostet wurde knapp 360.000 „Gefällt mir“-Angaben und 43.000 Retweets (via twitter.com).

Twitter-User MyNameIsLukeSR teilte zudem einen Zusammenschnitt der Entwickler mit verschiedenen Clips des Shooters unter dem Thread und sammelte damit ebenfalls zahlreiche Eindrücke und erntete selbst 7.800 „Gefällt mir“-Angaben.

Erscheint das Spiel auch auf Konsole? Aktuell ist Hypercharge: Unboxed nur auf dem PC bei Steam und im Epic Games Store sowie auf der Nintendo Switch verfügbar.

Die Entwickler arbeiten jedoch bereits an einer Version für die Xbox. Im Anschluss daran soll eine PlayStation-Version folgen, doch ein Datum oder ein genauer Zeitplan ist nicht bekannt.

Findet ihr, dass Hypercharge: Unboxed interessant aussieht oder ist das eher nichts für euch?

Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einem neuen Shooter für euch seid, schaut auch gerne in unserer Liste mit den besten Shootern 2022 vorbei.

