House of the Dragon Staffel 3: Folge 1 – Spoiler

Nach 2 Jahren kehrt House of the Dragon mit der 3. Staffel zurück und das mit einem spektakulären Auftakt. Alles, was ihr zur 1. Folge wissen müsst, fassen wir euch in Spoilern zusammen.

Achtung Spoiler: Der folgende Artikel spoilert die Ereignisse aus der 1. Folge der 3. Staffel von House of the Dragon. Ihr wurdet gewarnt.

Am Ende der 2. Staffel bahnte sich der kriegerische Konflikt der Schwarzen und Grünen an und in der 1. Folge der 3. Staffel geht es direkt mit der Schlacht an der Gurgel los und dort gibt es große Verluste.

Wir fassen euch die Schlacht und die Ergebnisse dieser nach dem Video zusammen.

Video starten House of the Dragon zeigt im finalen Trailer zur 3. Staffel den immer weiter eskalierenden Konflikt der Targaryens Autoplay

Eine brutale Schlacht auf dem Wasser

Bevor die Schlacht an der Gurgel beginnt, sieht man die Erfolge von Daemon in den Flusslanden. Zusammen mit seiner neuen Allianz und den Kriegern der Starks schafft er es, die Armee der Lannisters zu besiegen und auch Jason zu töten.

In der Schlacht an der Gurgel hingegen geht es um die Hafenblockade von Rhaenyra. Um diese wieder zu öffnen, wandten sich die Grünen an eine Triarchie aus Essos. Mitten im Kampf sind der Anführer der Velaryons, Lord Corlys, und sein Bastard-Sohn Alynn.

Sharako Lohar, die Anführerin der Gegenseite, hat eigentlich keine Lust, Ser Tyland Lannister beim Zerschlagen der Blockade zu helfen, sie hat eine persönliche Fehde mit Corlys und jagt ihn. Kurz zuvor wirft sie noch Tyland von Bord. Daraus entstehen zwei Kämpfe.

Wie verläuft die Schlacht am Wasser? Jacaerys, der Sohn von Rhaenyra, eilt mit dem Drachen Vermax zur Schlacht, nachdem er seine Mutter eingesperrt hatte. Ihm schließt sich Baela, die Tochter von Daemon, mit ihrem Drachen Mondtänzer an.

Die Macht der Drachen wird hier sehr deutlich, denn Baela und Jacaerys können Schiffe ohne Probleme verbrennen und die Flotte der Triarchie dezimieren.

Großes Chaos entsteht aber mit einem 3. Drachen. Rhaena, die Schwester von Baela, kommt plötzlich mit Schafsdieb angeflogen, sie kann ihn aber nicht kontrollieren.

Er greift Verbündete und Feinde an und jagt sogar Mondtänzer. Als Jacaerys ihr helfen will, wird Vermax von einer zuvor getroffenen Harpune erledigt und sinkt ins Wasser. Dort wird Jacaerys von Pfeilen getötet.

Auf der anderen Seite gibt es den Kampf von Corlys und Sharako. Er schafft es, ihre Boote zu dezimieren, mit ihrem Schiff rammt sie ihn aber und es gibt eine Schlacht auf den Booten. Corlys landet im Wasser und Alynn stellt sich Sharako. Sharako stirbt im Kampf gegen Alynn.

Insgesamt haben die Grünen diese Schlacht verloren, aber die Konsequenzen waren extrem hoch und zeigen wieder einmal, warum die Drachen ein so mächtiges und gefährliches Werkzeug sind. Ein Ranking zu den Drachen aus Westeros findet ihr hier: Die 10 mächtigsten Drachen im Universum von Game of Thrones im Power-Ranking