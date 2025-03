Ein Horror-Spiel auf Steam ist perfekt, wenn ihr euch mit Freunden gruseln wollt, kostet unter 10 €

Ist es schon zu lange her, dass ihr die angsterfüllten Schreie eurer besten Freunde hören durftet? Ein Horror-Spiel auf Steam könnte dies schleunigst ändern – und das für unter 10 €.

Von welchem Spiel ist die Rede? Gemeint ist das Koop-Horror-Spiel Demonologist, das von Clock Wizard Games entwickelt und am 25. September 2023 auf Steam veröffentlicht wurde. Dort wird es auch sehr gut aufgenommen: 86 % der Reviews auf Steam fallen positiv aus.

Bis zum 20. März bekommt ihr Demonologist auf Steam für nur 8,87 €.

Einen kurzen Teaser zum Spiel seht ihr hier:

Koop-Geisterjagd mit hohem Gruselfaktor

Worum geht es in dem Spiel? In Demonologist begebt ihr euch an verfluchten Orten auf die Jagd nach bösen Geistern. Denen dürft ihr zwar alleine gegenübertreten, besser ist es aber in der Gruppe mit bis zu 4 Spielern.

Der Gameplay-Loop ist im Grunde derselbe wie in Phasmophobia: Ihr müsst herausfinden, mit was für einer Art von Geist ihr es zu tun habt, um ihn anschließend auszutreiben. Der Geist wird allerdings versuchen, euch aufzuhalten – und das nicht nur mit einer einstweiligen Verfügung.

Warum nicht gleich Phasmophobia spielen? Immerhin wird das Spiel auf Steam zu 96 % positiv und damit nochmal ein gutes Stück besser bewertet. Für manche Spielertypen dürfte Demonologist dennoch eine echte Alternative sein – vor allem, wenn euch Phasmophobia nicht gruselig genug ist.

Dass Demonologist die gruseligere Alternative zu Phasmophobia ist, finden auch viele Spieler, die ihre Reviews auf Steam hinterlassen haben:

Tenaciousmc (via Steam): „Unter den vielen Phasmophobia-Klonen sticht Demonologist hervor, indem es eine eigene Identität schafft – insbesondere als gruseligere Alternative.“

BuDDaHHeaD (via Steam): „[…], das Spiel, das alles nimmt, was du am Geisterjagen liebst, und auf 11 dreht – oder vielleicht sogar auf 12, wenn man die panischen Schreie deiner Freunde mitzählt. […] Es ist wie Phasmophobia auf Steroiden – aber mit viel mehr Dämonen und deutlich weniger ‘Ich hab keine Angst’-Momenten.“

SizzleCat69 (via Steam): „Das erste Spiel, das mich wirklich hat aufspringen und laut schreien lassen! Viel besser als Phasmophobia und um einiges gruseliger.“

