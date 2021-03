Bis es wieder genügend Grafikkarten gibt, könnte es aufgrund des aktuellen Mangels an Halbleitern durchaus noch eine Weile dauern. Denn die Halbleiter werden in vielen wichtigen elektronischen Geräten gebraucht.

Was sind das für Gaming-PCs? Hersteller “Fierce PC” nennt die neue Serie von Gaming-PCs bewusst “No GPU Range.” Diese Computer richten sich an Gamer, die bereits eine Grafikkarte ihr Eigen nennen und das erklären sie auch.:

Das mutet in der aktuellen Situation mit mangelnden Grafikkarten erst etwas merkwürdig an. Denn für viele Personen sind Komplett-PCs derzeit eine halbwegs gute Möglichkeit, doch an eine Karte der neuen Generation zu kommen.

Denn der System-Bauer “Fierce PC” aus Großbritannien bietet aktuell eine neue Serie von Gaming-PCs an (via overclock3d.net ). Diese bieten modernen Arbeitsspeicher, einen schnellen Prozessor und ein gutes Mainbaord, doch die wichtigste Komponente für Gamer fehlt: Eine Grafikkarte ist nicht verbaut.

Der britische System-Bauer “Fierce PC” hat eine Reihe Gaming-PCs vorgestellt. In den Geräten steckt moderne Hardware, doch das Wichtigste fehlt: Grafikkarten sind in den Computern nicht verbaut. Zum Beispiele eine GeForce RTX 3080, RTX 3090 oder eine Radeon RX 6700 XT müssen die Käufer bereits besitzen .

