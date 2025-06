Helldivers 2 glänzt durch seine Community, die nicht nur im Spiel, sondern auch in Foren, auf Discord und sogar in der echten Welt immer wieder Tolles vollbringt. Ein Fan bekam dafür zuletzt sogar ein Geschenk von einem fremden Spieler: Spieler hisst die Flagge von Helldivers 2 vor seinem Haus, bekommt ein Geschenk von einem anderen Soldaten von Über-Erde

Dass es in Helldivers 2 auch schwierige Feinde geben muss, ist wichtig für das Gameplay des Koop-Shooters. Trotzdem darf kein Feind so schwierig sein, dass die tapferen Soldaten einfach aufgeben, weil sie keine Chance haben. Wie so häufig bei Helldivers 2 hängt der Spaß vom Balancing der Gegner ab.

Die feindlichen Raumschiffe erhielten zuletzt Suchscheinwerfer, die den tapferen Soldaten von Über-Erde genau anzeigen, wenn sie im Visier des feindlichen Leviathan sind. Doch jetzt, da die Helldiver genau sehen, wann sie ausweichen müssen, wird ihnen klar, dass das gar nicht gut funktioniert. Die Raumschiffe sind so stark und schnell in ihrer Zielerfassung, dass selbst perfektes Ausweichen die Überlebensdauer nur um wenige Sekunden ansteigen lässt.

In Helldivers 2 auf Steam tyrannisiert ein Gegner die strammen Soldaten von Über-Erde und eine Neuerung setzt ihn noch besser in Szene

