Das Ministerium der Wahrheit aus Helldivers 2 belohnt die mutigen Retter von Über-Erde mit einem Cape, doch nur die echten Helden bekommen es

„Wir leben in der besten Zeit“ – Ein neues Rollenspiel für Steam und PS5 könnte das Spiel zu DnD werden, auf das die Community so lange wartet

Neues Fußball-Spiel auf Steam lässt euch all das machen, was sonst im Sport verboten ist, startet direkt mit 40.000 Spielern

Um welche Belohnung geht es? Das Ministerium für Wahrheit möchte sich für den tapferen Einsatz der Helldiver bedanken. Als Belohnung erhalten die Soldaten ein neues Cape namens „Protector of the Heart“.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to