Hearthstone: War Blizzard zu faul? Neue Jaina enttäuscht die Spieler

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Das sagt Blizzard: Blizzard hatte sich schon nach wenigen Stunden zu dem Vorfall geäußert. So erklärte Chadd Nervig, einer der Initial Game Designer von Hearthstone, dass Blizzard durchaus noch Voicelines hinzufügen könnte, wenn die Community das will.

Besonders wenige Verständnis haben die Spieler für das Fehlen von neuen Voice-Lines. Denn diese besitzt Jaina in ihrem kleinen Solo-Abenteuer und es wäre wohl einfach gewesen, sie einfach an das neue Porträt zu koppeln.

Was ist das für ein Paket? Das „Schülerin Jaina“-Paket kostet 10 Euro und bietet 5 Magier-Packungen. Das sind spezielle Kartenpackungen, die nur Magier-Karten aus den aktuellen Standard-Erweiterungen enthalten. Dazu gibt es noch ein neues Porträt für Jaina, eben ihren „Schülerin“-Look. Für gewöhnlich kommt so ein neues Bild dann mit eigenständigen Emotes, neuen Animationen und gelegentlich besonderen Sprüchen beim Verwenden spezieller Fähigkeiten.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. neun − = eins

Insert

You are going to send email to