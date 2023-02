Hearthstone bringt heute 38 neue Karten, schickt euch wieder nach Naxxramas

Das neuste Mini-Set für Hearthstone geht heute live und dürfte die Meta ordentlich aufwirbeln. Wir verraten, auf welche Karten ihr euch freuen könnt.

Was gibt es passenderes zu Valentinstag als stöhnende Untote und schlurfende Zombies? Das oder so etwas ähnliches muss sich Blizzard gedacht haben, denn heute Abend am 14. Februar startet das neue Mini-Set „Rückkehr nach Naxxramas“ in Hearthstone.

Es ergänzt die aktuelle Erweiterung „Marsch des Lichkönigs“ um 38 neue Karten. Dabei gibt es sogar einige Neuerungen, denn sämtliche Karten können auch hin der goldenen Variante komplett für Ingame-Gold gekauft werden – wenn man denn ein dickes Polster hat.

Alle 38 neuen Karten aus Rückkehr nach Naxxramas

Wie üblich verteilen sich die 38 Karten auf alle verfügbaren Klassen, sowie eine Handvoll neutraler Karten. Jede Klasse kommt damit in den Genuss von 3 Karten, die ihr ab heute im Standard-Spielmodus antreffen könnt.

Todesritter

Dämonenjäger

Druide

Jäger

Magier

Paladin

Priester

Schurke

Schamane

Hexenmeister

Krieger

Neutrale Diener

Wie bei Hearthstone üblich geht die Erweiterung in der Regel zwischen 19:00 Uhr und 21:00 Uhr live. Überlegt also schon jetzt, welche dieser Karten ihr in eure Decks einbauen wollt.

Was kosten die Karten? Wie üblich bei dem „Mini-Set“ sind die neuen Karten vergleichsweise einfach zu bekommen. Ihr habt mehrere Möglichkeiten, um euch die Karten zu sichern:

Die normale Variante des Mini-Sets kann für 2.000 Gold oder 1.500 Runensteine (entspricht 15 €) gekauft werden.

Die komplett goldene Variante des Sets kann für 10.000 Gold oder 70 € gekauft werden.

Insgesamt besteht das Set aus 72 Karten, wobei jede legendäre Karte einmal vorkommt und alle anderen Karten doppelt.

Wie gefallen euch die neuen Karten? Werdet ihr sie euch erspielen und mit Echtgeld oder mit Gold kaufen?