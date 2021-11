Wir von MeinMMO enthüllen eine neue Karte der kommenden Hearthstone-Erweiterung „Gespalten im Alteractal“. Seht, worauf sich Paladine freuen können.

Auch wenn Hearthstone erst vor einigen Wochen den neuen Söldner-Modus und ein kleines Mini-Set für die letzte Erweiterung erhalten hat, steht das nächste Set schon quasi in den Startlöchern. Mit 135 neuen Karten ist auch in „Gespalten im Alteractal“ wieder einiges geboten und zahlreiche Verbesserungen für bestehende Decks und Anregungen für ganz neue Arche-Typen werden geboten.

Dieses Mal enthüllen auch wir exklusiv eine der neuen Karten, die ihr schon in wenigen Wochen aus Packungen ziehen könnt.

Neuer Paladin-Diener: Messingsschwinge

Eine der neuen Karten für Paladine in „Gespalten im Alteractal“ wird die „Messingschwinge“ (Brasswing) sein. Das ist ein Drache, der vor allem spät im Spiel auftauchen wird, denn er kostet stolze 8 Mana und kommt mit soliden Werten von 9 Angriff und 7 Lebenspunkten daher. Außerdem ist sie von epischer Qualität – es kann also eine Weile dauern, bis ihr sie aus Kartenpackungen zieht.

Dazu kommt ein Effekt, der am Ende jedes eigenen Zuges ausgeführt wird: Die Messingschwinge fügt allen Feinden 2 Schadenspunkte zu.

Doch auch damit nicht genug. Der Effekt „Ehrenhafter Sieg“ ist ebenfalls dabei und heilt bei Aktivierung den Besitzer der Messingschwinge um 4 Lebenspunkte.

Was ist „Ehrenhafter Sieg“?

Das Schlagwort „Ehrenhafter Sieg“ ist neu mit der Erweiterung „Gespalten im Alteractal“ und lässt sich auf einer ganzen Reihe von Karten finden. Immer kommt das Schlagwort zusammen mit einem bestimmten Effekt daher, der grundsätzlich immer positiv für den Besitzer der Karte ist. Damit der Effekt aktiviert wird, muss die Karte mit „Ehrenhafter Sieg“ einen Diener mit exaktem Schaden vernichten.

Das heißt, wenn ein Diener noch 2 Lebenspunkte besitzt, muss die angreifende Karte exakt 2 Schaden verursachen, damit der Effekt von „Ehrenhafter Sieg“ ausgelöst wird.

Wie setzt man die Messingschwinge am besten ein? Obwohl die Messingschwinge mit 8 Mana recht teuer ist, erfüllt sie doch gleich mehrere Zwecke und ist recht vielseitig einsetzbar. Denn neben ihren mächtigen Werten, die sie zu einer echten Bedrohung auf dem Schlachtfeld machen, erfüllt sie noch mehr Funktionen:

Ein recht starker Flächeneffekt, der das Schlachtfeld säubern kann.

Eine integrierte Heilung, die bei exaktem Schaden jedes Mal 4 Lebenspunkte beim Paladin wiederherstellt.

Ganz davon abgesehen, kann die Messingschwinge natürlich auch eine Rolle als „Notfall-Finisher“ erfüllen, wenn der gegnerische Held nur noch 1 oder 2 Lebenspunkte besitzt. Denn immerhin trifft der Effekt am Ende des Zuges auch den feindlichen Helden.

Wer es geschickt anstellt und das Schlachtfeld entsprechend präpariert – oder etwa 7 Treants eines Druiden vor sich hat – der kann in einem einzigen Zug mit der Messingschwinge satte 28 Lebenspunkte wiederherstellen und sich damit quasi vollständig heilen.

In den meisten Fällen wird die Messingschwinge natürlich nicht in der Lage sein, 28 Lebenspunkte zu heilen. Aber allein eine Heilung von 4, 8 oder 12 in Verbindung mit dem Besiegen einiger Diener, kann das Spiel herumreißen und den tödlichen „Finisher“ des Gegners vereiteln.

Wann erscheint die neue Erweiterung? Die neue Erweiterung erscheint bereits in wenigen Wochen. Am 7. Dezember wird das neue Karten-Set veröffentlicht. In aller Regel geschieht das in den frühen Abendstunden. Bis dahin werden auch die restlichen Karten noch enthüllt.

Was haltet ihr von der Karte „Messingschwinge“? Eine coole Ergänzung für viele Paladin-Decks? Oder viel zu situativ, um wirklich einen Nutzen entfalten zu können?

Weitere neue Karten aus der anstehenden Erweiterung haben wir hier vorgestellt.