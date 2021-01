Hearthstone: 5 irre Karten, die euch ab morgen den Tag verderben

Wann gibt es die neuen Karten? Diese 5 und die übrigen 30 Karten könnt ihr ab dem 21. Januar in Hearthstone bekommen, vermutlich in den Abendstunden (ca. 20:00 Uhr).

Der Clou an der Sache ist, dass die so entdeckte Außenseiter-Karte ganz automatisch die Bedingungen erfüllt, um vom Außenseiter-Bonus zu profitieren. Immerhin wandert eine frisch entdeckte Karte direkt auf den Platz ganz rechts auf der Hand des Dämonenjägers, sodass der Außenseiter-Bonus aktiv wird. So kann der Dämonenjäger mächtige Kombos entfesseln und seinem Spieler noch schneller die Lebenspunkte durch massive Rush-Mechaniken abluchsen.

Allerdings gibt dem Magier das vor allem im Lategame ein gehöriges Kombo-Potenzial. Denn wenn ein Magier plötzlich in der Lage ist, nicht nur 10 Mana sondern gleich 12 davon in einem Zug auszugeben, kann das ein richtiger „Gamechanger“ werden.

Das macht den Todeswächter zu einer perfekten „Combo-Breaker“-Karte. Denn viele Karten zielen im aktuellen Hearthstone darauf ab, dass ihr Todesröcheln ausgelöst wird. Vor allem die mächtigen Prime-Karten kommen erst zum Einsatz, nachdem bei einem schwächeren Diener das Todesröcheln ausgelöst wurde. Wird dieser Effekte bereits im Keim erstickt, kann der Todeswächter im Alleingang Matches entscheiden und so manch ein Deck in die Verzweiflung stürzen, das sich auf Todesröcheln-Effekte spezialisiert hat.

Hearthstone hat ein kleines „Mini-Set“ aus dem Hut gezaubert und veröffentlicht 35 neue Karten , um ein bisschen mehr Schwung in die Erweiterung „Dunkelmond-Wahnsinn“ zu bringen und gleichzeitig das Meta ein bisschen aufzurütteln. Alle 35 neuen Karten hatten wir euch hier bereits in der Übersicht gezeigt.

