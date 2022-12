Hearthstone schenkt euch 10 Kartenpackungen – Ihr müsst nur einloggen

Hearthstone versucht neue und alte Spieler anzusprechen. Passend zum Weihnachtsevent gibt es jede Menge Kartenpackungen umsonst.

In Hearthstone ist erst vor einigen Tagen die Erweiterung „Marsch des Lichkönigs“ erschienen und Todesritter dominieren die Schlachtfelder – egal ob im gewerteten Modus oder in der Arena. Gleichzeitig starten aber die Angebote zu den Weihnachtsfeierlichkeiten. Neben einigen netten Angeboten im Shop gibt es auch viele Kartenpackungen für sonst, die ihr mit wenigen Klicks abholen könnt. Wir verraten euch, was drinsteckt und wie ihr an die kostenlosen Karten kommt.

Was gib es umsonst? Für alle Spielerinnen und Spieler gibt es 10 Kartenpackungen umsonst. Die Packungen stammen aus diesen Erweiterungen:

2x Geschmiedet im Brachland

2x Vereint in Sturmwind

2x Gespalten im Alteractal

2x Reise in die Versunkene Stadt

2x Mord auf Schloss Nathria

10 Packungen gibt’s umsonst – ihr müsst sie nur aus dem Shop abholen.

Wie kommt man an die Kartenpackungen? Um an die Kartenpackungen zu kommen, müsst ihr Hearthstone starten und anschließend die Shop-Seite aufrufen. Dort müsst ihr an den verschiedenen Angeboten vorbei fast ganz nach unten scrollen und könnt dort das Geschenkpaket entgegen nehmen.

Neue Accounts bekommen noch mehr: Wer bisher noch gar nicht mit Hearthstone angefangen hat, der bekommt sogar noch größere Anreize. Denn Blizzard legt für komplette Neueinsteiger, die ihren Account nach dem 13. Dezember 2022 erstellt haben, weitere 50 Kartenpackungen oben drauf. Dafür müsst ihr das Tutorial abschließen und bekommt dann jeweils 10 Kartenpackungen aus den letzten 5 Standard-Erweiterungen. Wenn ihr also über die Feiertage Mitspieler sucht, könnte es sich lohnen, ein paar Freunde ins Spiel zu holen – denn die werden gleich einen angenehmen Einstieg haben.

