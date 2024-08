Die beste neue Xiaomi- und Samsung-Alternative: Ein neues Android-Handy mit dem hellsten 120Hz AMOLED-Display, Snapdragon, großem Akku und genialer Kamera ist gerade neu erschienen – und es ist genial!

Ein neuer Player auf dem Handymarkt ist da – und fordert Xiaomi und Samsung heraus! Und schon jetzt schlägt er die beiden beliebtesten Hersteller für Android schon in immens wichtigen Bereichen: Display und Preis-Leistungs-Verhältnis!

Hier bekommt ihr ein echtes Flaggschiff-Smartphone – und das unfassbar günstig.

Xiaomi & Samsung können einpacken: Neues 5G-Handy mit Snapdragon, 120Hz AMOLED und Giga-Display!

Es gibt viele gute Handys da draußen. Die Auswahl ist schier gigantisch. Aber was sind denn eigentlich die besten Smartphones für Android? Da wären abseits des Samsung Galaxy S24 (Ultra), dem Google Pixel 8 Pro und dem Xiaomi 14 nun noch ein neuer Mitbewerber zu nennen: Das Realme GT6 ist ein Flaggschiff-Smartphone, das sogar die Konkurrenz von Samsung schlägt.

Alleine, wenn man sich die Hardware-Specs durchliest, dann weiß man schon, was Sache ist. Ich musste gerade eben zweimal hinschauen, weil ich schier dachte, dass da ein Tippfehler drin ist. Ihr bekommt hier nichts weniger als das hellste Handy-Display der Welt – mit Abstand.

Das sind die Specs des Realme GT6:

Chipset : Snapdragon 8s Gen 3

: Snapdragon 8s Gen 3 Hauptkamera : 50MP OIS von Sony

: 50MP OIS von Sony Bildschirmgröße : 6,78 Zoll

: 6,78 Zoll Helligkeit : 6000 Nits

: 6000 Nits Bildwiederholrate: 120Hz AMOLED

Also, jetzt mal im Detail: Was genau macht das Handy jetzt so gut?

Das beste neue Handy 2024? Flaggschiff-Smartphone für Android und echte Samsung-Alternative!

Fangen wir mal direkt bei einem der wichtigsten Bestandteile überhaupt an, denn darauf schaut ihr immer: das Display. Das Realme GT6 kommt hier mit dem hellsten Handy-Display der Welt, das irre 6.000 Nits schafft. Damit könnt ihr also sogar bei grellem Sonnenschein alles lesen.

So viel Helligkeit braucht aber Kühlung – und auch hier schlägt Realme jeden anderen: Kein Display ist besser gekühlt. Generell bedeutet das für euch, dass euer Handy weniger überhitzt.

Snapdragon 8s Gen3: Die beste Handy-CPU der Welt?

Xiaomi und Samsung? Nein! Das neue Realme GT6 bietet ein unfassbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Ein echter Tipp für Android-Nutzer!

Unter der Haube werkelt das Topmodell von Snapdragon. Egal, ob ihr also viele Games auf dem Handy zockt oder am liebsten 800 Apps gleichzeitig offen habt – diesem Smartphone bereitet nichts davon Kopfschmerzen. Dazu gesellen sich 16GB RAM und 512 GB Speicherplatz. Das ist absolute Spitze. Und so ein Handy mit einer derartigen Leistung hält auch lange, ohne langsam zu werden.

Gute Handy-Kamera von Sony: Portraitfunktion, Nachtmodus & Preis-Leistungs-Knaller!

Die Kamera ist nicht ganz auf dem Niveau von Samsung und dem Google Pixel – aber sie ist auch bei weitem nicht schlecht. Ihr bekommt hier sogar eine der größten Handy-Linsen auf dem Markt und einen Sensor von Sony! Die Fotos gelingen im Allgemeinen gut und man braucht sich hier nicht zu verstecken. Insbesondere auch bei mäßigem Licht, holt der Sensor richtig viel raus.

Und das Beste? In seiner High End-Variante kostet das Handy nur 636,50€ – und für diesen Preis bekommt ihr nichts Besseres.