Der Monitor der Zukunft: Dieser OLED 4K-Monitor mit 240Hz ist zu krass für die besten Grafikkarten der Welt!

Ihr sucht einen 4K-Monitor mit OLED-Panel? Schnappt ihn euch und genießt dank detailreichem Bild atemberaubende Augenblicke.

Der Samsung Odyssey G80SD ist ein prächtiger Monitor, der für visuelle Künste geschaffen ist. Durch die monumentale Größe von 32 Zoll und dem lebensechten OLED-Panel verliert ihr euch noch stärker als jemals zuvor in schönen Grafikwelten. Für diesen superscharfen Bildschirm benötigt ihr auf jeden Fall ein starkes System, das alles ausreizt. Spart jetzt beim Cyberport-Deal.

4-Monitor und OLED-Panel

Mit einer Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel (UHD) und der lebensechten OLED-Technologie lohnt sich ein erneuter Ausflug in The Witcher 3 oder Cyberpunk 2077.

Vor allem Spiele mit famosen Raytracing-Effekten sehen episch auf diesen großen Monitor aus. Da 4K viel Leistung frisst, solltet ihr euch eine Anschaffung von NVIDIAs aktueller Flaggschiff-Karte überlegen. Wenn ihr aber bereits die RTX 4090 euer Eigen nennt, könnt ihr von der detailreichen Leistung enorm profitieren

4K-Monitor mit lebensechter OLED-Technologie

Die hervorragende Farbwiedergabe macht den Monitor übrigens nicht nur ideal für Spiele, sondern auch für kreative Anwendungen wie Fotobearbeitung und Grafikdesign. Wenn ihr also häufig an mehreren Projekten gleichzeitig arbeitet, lohnt sich die Investition allemal.

240Hz und kurze Reaktionszeit für Shooter- und Actionrollenspiel-Fans

Mit einer Bildwiederholrate von 240Hz sind euch flüssige Bewegungen in Shooter-Spielen wie Counter-Strike 2, Valorant, Apex Legends oder Rainbow Six Siege garantiert. Nutzt jede Millisekunde und trefft euer Ziel als Erstes! Der Monitor erweckt eure gefürchteten Fähigkeiten zum Leben und bringt das hervor, was in euch schlummert.

Auch Actionrollenspiele wie Dragon’s Dogma 2 oder Nioh laufen mit mehr Hz noch rasanter denn je ab und ihr könnt eher parieren oder ausweichen.

Ein dominanter Bildschirm in wahrer Pracht

Ich habe einst Sekiro auf meiner alten Xbox One X gespielt und bin sehr oft gestorben, da es zwischendurch starke Frameeinbrüche gab. Komischerweise war ich bei meinem Rechner mit der RTX 3090 deutlich besser bedient und besiegte Oma Schmetterling gleich beim ersten Versuch. Hohe Frames machen sich also auch bei Rollenspielen bemerkbar.

Die Reaktionszeit von nur 0,03ms ist ohnegleichen, weswegen ihr keine Verzögerung erleben werdet. Geisterbilder und Unschärfen sind selbst bei raschen Bewegungsabläufen nicht vorhanden.

FreeSync Premium Pro ergänzt die fabelhaften Eigenschaften. Tearing und Ruckeln werden während eures Spielabenteuers erheblich reduziert. Die Technologie synchronisiert die Bildwiederholrate des Monitors mit der Grafikkarte eures PCs, um euch ein flüssiges und unterbrechungsfreies Spielerlebnis zu gewährleisten.

