Kopfhörer mit authentischem Sound, Über-Akku und fast 20.000 positiven Bewertungen kosten bei Amazon nur die Hälfte

Schnappt euch die genialen Kopfhörer im Amazon-Angebot und verliert euch in eure liebsten Musik-Hits, Podcasts und Hörbücher.

Die Marshall Major IV liefern euch für ihre Preis-Leistung nicht nur einen eindrücklichen Sound, sondern sehen auch ansprechend aus. Geht stilvoll zum Sport und genießt jedes auditive Kunststück, was euch begeistert. Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist – also nutzt die Chance des genialen Angebots und spart 46 Prozent.

On-Ear-Kopfhörer mit Über-Akku

Das Tragegefühl ist ausgezeichnet, denn sie liegen weich an euren Ohren und zur Not könnt ihr das Kopfband nach euren Wünschen anpassen. Aber vor allem die unfassbar lange Akkulaufzeit ist lobenswert. Ihr könnt bis zu 80 Stunden eure liebsten Hits oder andere Entertainment-Inhalte genießen.

Deswegen sind sie auch bestens für lange Zugreisen oder den alltäglichen Gebrauch gedacht. Nichts wäre nerviger, als sie jeden Tag aufzuladen.

On-Ear-Kopfhörer für langes Entertainment

Zudem erhaltet ihr mithilfe von Bluetooth 5.0 eine stabile Verbindung. Die Kopplung geht einfach und blitzschnell von der Hand und schon kann das Hören beginnen.

Für den Fall, dass der Akku einmal leer ist oder ihr einfach eine kabelgebundene Verbindung bevorzugt, nutzt ihr dafür einfach den 3,5mm Klinkenanschluss. Ihr seid also nicht nur auf Bluetooth angewiesen und könnt sie jederzeit in Betrieb nehmen.

Kopfhörer mit einfache Portabilität und mobile Nutzung

Durch das faltbare Design könnt ihr sie leicht in eure Tasche verstauen und könnt euren auditiven Buddy überall mitnehmen, um jederzeit die neusten Hits oder eure besten Alben zu verschlingen.

Perfekt für unterwegs

Der multidirektionale Bedienknopf ermöglicht eine einfache Steuerung eurer Musik und Anrufe. Mit nur einem Knopf könnt ihr Musik wiedergeben, pausieren, Titel überspringen und die Lautstärke eures Geräts einstellen. Das ständige Greifen nach eurem Smartphone entfällt somit und ihr könnt euch leichter auf eure Inhalte konzentrieren.

