Mit Android 15 bekommt euer Handy ein wichtiges Feature, welches das iPhone schon seit 5 Jahren unterstützt

Mit Android 15 erhalten viele Handys eine wichtige Funktion, die das Leben eures Handys deutlich verlängern könnte. MeinMMO erklärt, was dahintersteckt und warum iPhones das Feature schon lange unterstützen.

Welches Feature kommt mit Android 15? Berichten zufolge wird Android eine neue Funktion erhalten, die es Nutzern ermöglicht, manuell eine Akkuladegrenze von 80 % festzulegen. Das Feature soll „Ladeoptimierung“ heißen.

Sobald die Funktion „Ladeoptimierung“ aktiviert ist, haben Nutzer die Möglichkeit, zwischen dem Modus „Adaptives Laden“ und dem neuen Modus „Begrenzung auf 80 %“ zu wählen.

Wann kommt die Funktion? Mit dem Update auf Android 15 sollen Googles Pixel-Modelle die ersten Handys sein, die das Feature erhalten sollen. Ein genauer Zeitpunkt ist noch nicht bekannt.

Apple bietet Ladefunktion bereits seit iOS 13 an

Was hat das mit Apple zu tun? Apple bietet auf seinem iPhone sogenanntes „optimiertes Laden“ seit der Version iOS 13 an. iOS 13 erschien offiziell am 19. September 2019 und das ist mittlerweile 5 Jahre her. Jedes halbwegs moderne iPhone beherrscht daher diese Funktion. 2024 erscheint mit iOS 18 die nächste Version mit vielen neuen Features.

Apple bietet außerdem noch eine zusätzliche Funktion an, die „lernt“, wie ihr euer iPhone verwendet. Euer Handy wird erst auf über 80 % aufgeladen, wenn ihr die Kapazität wirklich benötigt. So eine Funktion findet ihr auf Android (noch) nicht.

Auf dem iPhone könnt ihr zusätzlich konfigurieren, bis zu wie viel Prozent euer Handy aufladen soll. Hier könnt ihr die Grenze auf 80 %, 85 %, 90 %, oder 95 % einstellen.

Warum ist so eine Akku-Funktion wichtig? Der Akku in einem Handy ist das Bauteil, welches in der Regel am schnellsten verschleißt, weil es ständig genutzt wird. Grundsätzlich wird von Experten empfohlen, den Akku nicht höher als bis 80 % aufzuladen. Der Experte hat übrigens noch einen anderen Tipp, wenn ihr euer Handy aufladen wollt: Ein Experte erklärt, warum ihr euer Handy niemals über Nacht aufladen solltet