HandOfBlood startet Wette mit Maurice Weber, der erlöst den Streamer mit Schwanz

Der Twitch-Streamer und YouTuber Max „HandOfBlood“ Knabe hat dieses Jahr das Programm der FYNG-Show von GameStar, GamePro und MeinMMO verfolgt. Dabei stellte er eine Wette auf, ob Moderator Maurice Weber ein bestimmtes Wort fallen lassen wird, und der dachte sich: Watch me.

Was war das für eine Wette? HandOfBlood, auch als Hänno bekannt, startete im Stream zur diesjährigen FYNG-Show auf der gamescom die Wette: „Wird Maurice innerhalb dieses Showcases Schwanz sagen? Ja oder Nein?“

Maurice Weber, der wie MeinMMO zum Webedia-Netzwerk gehört und die Show mitmoderierte, hat das jedoch mitbekommen und stellte klar, ob er sich da nicht verhört hatte. Daraufhin machte er es sich zur persönlichen Mission, Hänno und seine Community während des Showcases bis an den Rand des Wahnsinns zu edgen.

Video starten Zum FYNG gamescom 2026 bringen wir euch über 50 Stunden Stream, Weltpremieren und vieles mehr Autoplay

„Maurice hält uns mit Schwanz hin“

Wie hat Maurice Hänno während des Streams fertiggemacht? In einem Clip, den Hänno nachträglich auf YouTube veröffentlichte, wird deutlich, was für einen Spaß der Moderator dabei hatte, ausdrücklich NICHT das Wort „Schwanz“ zu erwähnen. Damit das jedoch umso mehr wehtut, sorgte er dafür, dass es mehrere Male perfekte Momente dafür geben würde:

„So ein Elefant, der hat ja auch so ein putziges, längliches Glied vorne, mit dem er Bewegungen machen kann, einen … Rüssel, nicht wahr?“

Bei einem Einblick in The Witcher: „Man kann den Hund streicheln und … was wedelt denn da?“ Fabian Döhla, der auch eingeweiht war, fragt daraufhin: „Wie nennt man das, hinten am Hund? Das letzte Stück?“ Doch Maurice wisse das leider nicht. Schade.

Hänno lässt sich von jedem dieser Köder erwischen und kriegt daraufhin jedes Mal eine Krise.

Hier könnt ihr Maurices Bait-Strategie sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Schließlich fasste sich der Moderator ein Herz und entschied sich, dass er den Streamer lange genug gequält hat. Beim Abschied wählte Maurice daher folgende Worte:

„Man könnte meinen, an so einer Show hängt ein riesiger Rattenschwanz.“

Und das sorgt endlich für die Erleichterung beim Streamer und seinem Chat, die sich zusammen über diesen Schwanz freuen dürfen, mit gehörigem Jubel und Geschrei.

Für Hänno ist diese Aktion noch besser als die Legende des Fortnite-Stands vor 8 Jahren.

Habt ihr selbst auch die FYNG-Show verfolgt? Vielleicht sogar im Stream von HandOfBlood? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Wir haben zum Anlass von FYNG auch einige Beiträge für euch vorbereitet, die ihr hier auf MeinMMO finden könnt.