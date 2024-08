HandOfBlood irritiert Fans mit wüsten Geschichten zu Twitch-Kollegen

Der Twitch-Streamer HandOfBlood hat gerade Spaß auf Twitter. Denn er frönt der Lieblingsbeschäftigung jedes vernünftigen Rollenspielers: Er hat Charakteren in einem neuen Spiel auf Steam, Norland , die Namen von Twitch-Streamern und Arbeitskollegen verpasst und treibt allerlei Schabernack mit ihnen.

So irritiert HandOfBlood seine Fans: Seit dem 8. August lesen Twitter-Follower von HandOfBlood wüste Geschichten:

Da heißt es, er habe seine Arbeitskollegin und seine Freundin Tamina geschwängert. Außerdem hassten Kutcher und Kalle jetzt Zarbex

Zarbex wolle er ohnehin den Wölfen zum Fraß vorwerfen, den Bastard möge keiner

Am nächsten Tag plaudert er aus: Apored, der stabile Hase, wollt jemanden ausrauben, sei von Bauern zusammengeschlagen worden, trage jetzt eine Zwangsmaske und werde wahrscheinlich bald seinen Verletzungen erliegen

Er hat gerade Spaß:

HandOfBlood ist weltweit führender Streamer in neuem Strategiespiel auf Steam

Was macht HandOfBlood gerade auf Twitch? HandOfBlood hat sich in Norland verguckt, ein neues Strategiespiel auf Steam. Er hat in dem Mittelalter-Epos seine Charaktere, die Lords, nach Kollegen von Twitch benannt und erlaubt sich einen Gag auf Twitter.

In den letzten Tagen hat er Norland für 10 Stunden gespielt und dabei im Schnitt 7.400 Zuschauer erreicht. Das macht ihn zum weltweit führenden Streamer in Norland in der letzten Woche auf Twitch. Strategiespiele sind da nicht so angesagt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

So wird das kommentiert: Die Fans kommentieren das teilweise irritiert und brauchen einen Moment, um zu verstehen, was da los ist.

Einige steigen aber auch gleich darauf ein und schießen zurück: Wenn man schon eine Abenteuergeschichte über Apored erzählt, dann doch bitte eine, die ihm nicht auch im wahren Leben passieren würde.

Der Clip zu Apored ist tot :

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Auch Kollegen melden sich, NoWay findet Gräueltaten gegen Zarbex offenbar grundsätzlich nachvollziehbar.

Zarbex selbst fragt irritiert: „Ey yo?“

Was ist Norland für ein Spiel? Norland ist ein neues strategisches Rollenspiel, das RimWorld und Crusader Kings 3 mischt. Es erschien am 18. Juli und hat aktuell mit 77 % positiven Reviews auf Steam ganz ordentliche Reviews.

Der allgemeine Tenor scheint aber zu sein, dass man noch ein bisschen damit warten sollte, bis Norland die schlimmsten Kinderkrankheiten im Early Access überwunden hat.

Die Idee, Rollenspiele oder Simulationen nahbarer zu machen, indem man die Figuren nach Leuten aus dem eigenen persönlichen Umfeld benennt, ist ein bekanntes Hobby von Gamern, dem viele frönen. Die Community-Managerin der GameStar erschuf in Cult of the Lamb einen eigenen Kult: Cult of the Lamb: Wie ich einen GameStar-Kult erschuf und 10 Tage regierte