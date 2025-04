Die Hälfte der GenZ will nicht zurück ins Büro und das aus einem Grund, der Boomer echt aufregen wird

Der Teaser zu Devil May Cry zeigt einen Einblick in die auf dem beliebten Videospiel basierende animierte Neflix-Serie

Das ikonische Alien in einem beliebten Anime sieht nur deshalb so aus, weil der Zeichner faul war

„Ein Triumph mit Stil“ – Spieler feiern den neuen Anime zu Devil May Cry auf Netflix, weil er sich so wie die alten Games anfühlt

Ist das denn wirklich schlecht? Nicht zwingend, denn einige Experten berichten, dass vor allem junge Menschen ihre Konzentration anders fördern. So erklärt Cynthia Clevenger, Senior Vice President of B2B Marketing bei Tubi, gegenüber Fortune :

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Studenten spionieren Passanten mit versteckter Kamera und einer KI aus, finden Name und Adresse in Sekunden heraus

Mehr als die Hälfte der Gen Z führten an, dass sie zögern, ins Büro zurückzukehren, weil sie ihre Streaming-Zeit verlieren würden, so die Tubi-Umfrage .

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to